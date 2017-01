01/01/2017

15:39 Acompanhe ao vivo a posse do prefeito eleito de São Paulo, João Doria O prefeito eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), e os vereadores da capital paulista tomam posse na tarde deste domingo (1º) na Câmara Municipal de São Paulo. O UOL transmite a cerimônia ao vivo; assista aqui. Leia Mais

15:31 Militantes de prefeito foragido de Embu das Artes mostram cartazes de apoio Um ato em apoio ao prefeito eleito Ney Santos (PRB) ocorreu na posse dos vereadores em Embu das Artes (SP). A justiça decretou a prisão de Santos, mas ele está foragido desde o último dia 9 de dezembro, quando houve a deflagração da Operação Xibalba. A Justiça Eleitoral suspendeu a posse dele e do vice e determinou que a prefeitura seja assumida pelo próximo presidente da Câmara Municipal.

15:16 Cerimônia de posse de Doria atrasa e "queima" meta do prefeito eleito A solenidade de posse do prefeito de São Paulo na Câmara de Vereadores já queimou o primeiro dos principais protocolos do eleito, João Doria (PSDB): a pontualidade. Doria costuma cronometrar a duração das ações oficiais da prefeitura e uma promessa de campanha dizia que ele seria um prefeito madrugador. Às 15h10, apenas parte dos vereadores eleitos estava no plenário 1º de Maio, onde acontecia o ensaio do coro da Guarda Civil Metropolitana. O horário oficial era 15h.

15:11 Colisão de carro contra ônibus mata prefeito eleito de cidade do Piauí O prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Raimundo de Moura, o Chico Borges (PTB), 42, morreu na manhã deste domingo (1º), quando o carro que dirigia colidiu com um ônibus numa rodovia estadual que liga o município de Picos ao de Santana do Piauí. A colisão foi frontal e o prefeito eleito morreu no local. A cerimônia de posse de Chico Borges estava marcada para as 15h deste domingo. Ele foi eleito prefeito em Santana do Piauí com uma diferença de nove votos sobre o segundo colocado, Ricardo Gonçalves (PMDB), que buscava a reeleição. Leia Mais

15:07 Antes da posse de Doria, protesto critica aumento de salário de vereadores de São Paulo Antes da posse do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), um grupo de jovens do coletivo Juntos realiza um protesto na porta da Câmara de Vereadores, no centro de São Paulo, contra o reajuste dos salários dos parlamentares. A medida foi a última ação tomada pela legislatura passada e elevou em 23% o subsídio dos vereadores, mas acabou suspensa, liminarmente, pela Justiça. "Nosso objetivo é constranger e mostrar aos vereadores que a voz das ruas é diferente da voz deles", afirmou a estudante Camila Souza, 26, do coletivo.

14:54 Aos gritos de "Fora Temer", vereadora mais votada de BH chega em carro emprestado Vereadora mais votada de Belo Horizonte com 17.420 votos, Áurea Carolina (PSOL), chegou para sua posse por volta de 13h30 deste domingo (1º) dirigindo um carro emprestado pela mãe. "Não tenho carro. Tive de pegar emprestado. É sempre assim. Na campanha foi assim", afirmou a vereadora. Cientista política e egressa do movimento hip hop, ela chegou por uma entrada lateral do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Cerca de 100 militantes de movimentos sociais a esperavam aos gritos de "Fora Temer", "Lacerda é só caô" (prefeito Marcio Lacerda (PSB), que deixa o cargo", e Sai Lacerda, Isidora fica".

14:29 Estradas de São Paulo têm situação tranquila neste domingo A grande maioria das estradas de São Paulo apresenta trânsito tranquilo neste domingo, feriado de 1º de janeiro. Em situação mais intensa encontram-se Tamoios (sentido São José dos Campos), Anchieta (sentido litoral), Imigrantes (nos dois sentidos, SP e litoral), Dutra (sentido Rio) e Fernão Dias (sentido SP). Acompanhe a situação das estradas na volta do feriado. Leia Mais

13:55 Prefeito eleito de Campinas é recebido com protestos e homenageia vítimas de chacina O prefeito reeleito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), o vice-prefeito, Henrique Magalhães Teixeira (PSDB), e 33 vereadores eleitos em outubro assumiram seus mandatos na manhã deste domingo (1º) na Câmara Municipal. Durante a cerimônia, Donizette pediu um minuto de silêncio pelas mortes na chacina que vitimou 12 pessoas na cidade. A cerimônia foi marcada pela presença de servidores no plenário com usavam faixas e palavras de ordem, como "Jonas, caloteiro, cadê meu salário" e "Jonas: inimigo do serviço público".

13:28 Eleição da Câmara dos Vereadores em Ipojuca termina em confusão A eleição do novo presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca (PE), que aconteceu na manhã deste domingo (1), terminou em confusão. Quando o vereador Irmão Ricardo (PTC) venceu Albérico Souza (PMDB), diversos integrantes da militância contrária a Ricardo atiraram cadeiras de plástico contra os candidatos. A movimentação foi contida pela guarda municipal com uso de spray de pimenta. Apesar de eleito para ocupar a Câmara, Irmão Ricardo assumirá o cargo de prefeito do Ipojuca, pois o candidato mais votado à época das eleições, Romero Sales (PTB), teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior eleitoral (TSE). Leia Mais

13:11 Quatro meses após escândalo, prefeito de Ribeirão Preto diz não temer tempos difíceis O deputado federal Duarte Nogueira (PSDB-SP) assumiu neste domingo a Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) dizendo não temer os problemas que a cidade enfrenta, em um período de grandes dificuldades financeiras, políticas e administrativas. "Pela imprevidência e irresponsabilidade de alguns, não devemos e nem iremos temer os desafios que teremos pela frente. O futuro nos será recompensador", afirmou. Nogueira assume em meio a uma das maiores crises da cidade, considerada um dos principais pólos do agronegócio brasileiro. Em setembro, a "Operação Sevandija", coordenada pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Federal (PF), prendeu secretários e afastou vereadores suspeitos de envolvimento em uma série de esquemas que pode ter desviado mais de R$ 200 milhões dos cofres públicos. Leia Mais

13:03 Crivella: "É proibido gastar" "É proibido gastar, o tempo é de crise", disse Crivella, ao explicar a redução do número de secretarias e de cargos de comissão na prefeitura.

12:59 Crivella cita Guarda Municipal para combater corrupção "No campo político, vamos ser firmes no combate à corrupção", afirmou Crivella, elencando em seguida ações referentes a segurança pública, como parceria da Guarda Municipal com a Polícia Militar e a For;a Nacional de Segurança.

12:56 Crivella promete creches em período integral no Rio "O maior patrimônio do Rio é o seu povo, e o maior patrimônio do povo é a saúde e a educação", afirmou Crivella, dizendo que irá investir nessas duas áreas durante sua gestão. Ele acrescentou ainda que haverá creches em período integral para crianças cuja mãe trabalha.

12:52 "Cuidar da família", diz Crivella "Nosso lema é cuidar das pessoas. Isso representa, acima de tudo, cuidar da família", disse o prefeito eleito do Rio.

12:47 Crivella discursa após tomar posse O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), inicia o discurso de posse agradecendo a Deus: "Agradeço a Deus por esse momento. Nenhum de nós o recebe como mérito pessoal, mas como graça. Agradeço muito pela bondade infinita e pelo amor inexplicável que Deus tem por cada um de nós".

12:31 Presidente da Câmara comete gafe e chama Crivella de vereador O presidente da Câmara do Rio, Jorge Felippe, foi reeleito para mais uma legislatura no comando da Casa. Ao anunciar a chegada do prefeito eleito Marcelo Crivella (PRB), Felippe cometeu uma gafe e o chamou de "vereador eleito". A chapa formada pelo peemedebista venceu em pleito com 45 votos, sem concorrentes.

12:28 Crivella chega à Câmara para posse O prefeito eleito do RIo, Marcelo Crivella (PRB), chegou à Câmara dos Vereadores para a cerimônia de posse, que deve começar em instantes.

12:17 Lupércio encara desafio de melhorar arrecadação e pôr drones em Olinda (PE) Professor Lupércio (SD), que assumirá neste domingo (1º) a prefeitura de Olinda (PE), se depara agora com as dificuldades da cidade, que vão de baixa arrecadação às obras inacabadas, passando por deficiências nos serviços públicos e manutenção da história na cidade patrimônio. Encontra também o obstáculo de tornar realidade promessas mirabolantes da campanha, como o uso de drones para melhorar a segurança na cidade. Lupércio conseguiu vencer em 2015 o irmão do ex-governador Eduardo Campos, Antônio Campos, além da ex-prefeita Luciana Santos, tirando a hegemonia de 16 anos do partido no terceiro maior colégio eleitoral de Pernambuco. Leia Mais

11:57 Cidade turística de PE vai começar 2017 sem prefeito eleito Romero Sales (PTB), prefeito eleito de Ipojuca (PE), onde fica a praia de Porto de Galinhas, não assumirá neste domingo (1º). Ele teve a candidatura negada em três instâncias seguidas da Justiça Eleitoral, por causa da Lei da Ficha Limpa. Enquanto ele não consegue reverter a situação e não acontece eleição suplementar, prevista para abril se permanecer o entendimento dos Tribunais Regional e Superior Eleitoral, o município será governado pelo presidente da câmara municipal, que será escolhido entre os 12 vereadores eleitos. Ipojuca é o município da Região Metropolitana do Recife com maior PIB per capita de Pernambuco, pois é onde estão o Porto de Suape, a Refinaria de Petróleo Abreu e Lima e o balneário de Porto de Galinhas. Leia Mais

11:49 Vereadores do Rio elegem nova Mesa Diretora Após tomarem posse, os 51 vereadores do Rio de Janeiro iniciam a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal.

11:47 Após 20 anos, Rafael Greca volta à prefeitura de Curitiba O engenheiro civil Rafael Greca (PMN) assume neste domingo (1º) a prefeitura de Curitivba 20 anos depois de passar o cargo a seu sucessor, Cassio Taniguchi. Em entrevista à TV, Greca anunciou suas primeiras medidas no cargo, reafirmou a prioridade da administração para a área da saúde e explicou suas já polêmicas decisões de cancelar a Oficina de Música e extinguir a Secretaria da Mulher. Leia Mais

10:51 César Maia "aconselha" austeridade a Crivella No acesso ao saguão da Câmara, o vereador Cesar Maia (DEM), um dos veteranos da Casa, afirmou que pedirá à Prefeitura do Rio o envio do estudo integral sobre o balanço financeiro favorável na gestão de Eduardo Paes (PMDB). Ele também afirmou que o novo prefeito, Marcelo Crivella (PRB), terá como principal desafio no âmbito do Executivo adotar uma política de austeridade: "Esse era o meu estilo, né? Desde que eu fui secretário de Fazenda do Brizola e, depois, prefeito três vezes. O início é poupança. O gasto vem depois."

10:37 Luciana Novaes chega para posse no Rio A vereadora Luciana Novaes (PT) chega para tomar posse na Câmara Municipal. Deficiente física, Novaes utilizou uma rampa de acesso, localizada na entrada da Casa. Ela ficou tetraplégica ao ser vítima de bala perdida em uma universidade carioca, em 2003. Em outros locais da sede do Legislativo municipal, foram instaladas estruturas adaptadas para receber a nova vereadora. Após passar pelo saguão, Luciana seguiu para o plenário, onde ocorrerá a cerimônia de posse dos parlamentares e do prefeito eleito, Marcelo Crivella (PRB)

10:29 Não coube todo mundo em Osasco Muitos amigos e parentes dos políticos de Osasco que tomaram posse neste domingo ficaram do lado de fora da Câmara Municipal da cidade. O local reservado à solenidade tem capacidade para 70 pessoas. Quem conseguiu lugar chegou bem cedo, por volta de 6h --a posse estava marcada para 8h. A rua Rui Barbosa, no centro de Osasco, onde fica a Câmara, foi interditada e isolada e, segundo a assessoria da Câmara, cerca de 40 homens da PM e da GCM fazem a segurança no local.

10:22 Vereadores chegam à Câmara para posse no Rio Os vereadores do Rio já ocupam algumas cadeiras da Câmara Municipal, na manhã deste domingo (1º), onde terá início, às 10h, a cerimônia de posse dos 51 parlamentares e do prefeito eleito, Marcelo Crivella (PRB). Crivella deve assumir oficialmente o cargo às 13h, depois da formação da Mesa Diretora, de acordo com a programação da solenidade.

10:12 Vereadores chegam para posse no Rio Os vereadores do Rio já ocupam algumas cadeiras da Câmara Municipal, na manhã deste domingo (1º), onde terá início, às 10h, a cerimônia de posse dos 51 parlamentares e do prefeito eleito, Marcelo Crivella (PRB). Crivella deve assumir oficialmente o cargo às 13h, depois da formação da Mesa Diretora, de acordo com a programação da solenidade.

08:56 Prefeito de Osasco (SP) é ovacionado em cerimônia de posse O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), foi muito aplaudido pelos presentes ao entrar no plenário lotado da Câmara Municipal da cidade, localizada na Grande São Paulo. Cerca de 70 pessoas estão na galeria, e dezenas ficaram do lado de fora. Lins deixou a cadeia em Tremembé, no interior paulista, no começo da tarde de sexta-feira (30), depois de conseguir habeas corpus. Ele se entregou à polícia no domingo de Natal (25) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindo de Miami (EUA). Investigado por suspetia de envolvimento em esquema de fraude, Lins era considerado foragido desde o começo de dezembro.

08:50 Posse de prefeito de Osasco (SP) lota Câmara Municipal A cerimônia de posse do prefeito eleito de Osasco (SP), Rogério Lins (PTN), é acompanhada por cerca de 70 pessoas que conseguiram lugar no plenário da Câmara Municipal, que ficou lotado em pouco tempo. Do lado de fora ficaram mais de 100 pessoas que não consequiram entrar. A rua Rui Barbosa, no centro de Osasco, onde fica a Câmara, foi interditada e isolada. Segundo a assessoria da Câmara, cerca de 40 homens da PM e da GCM fazem a segurança no local.

08:41 Doria terá de cumprir uma meta a cada 12 dias Eleito no primeiro turno das eleições com 3,1 milhões de votos (53% dos válidos), o empresário e jornalista João Doria, 59, assume a Prefeitura de São Paulo neste domingo (1º) com uma bagagem pesada de compromissos assumidos em sua primeira disputa eleitoral. Foram 118 promessas feitas em debates, sabatinas, programas eleitorais e entrevistas, segundo levantamento feito pela Folha. Para honrá-las integralmente nos próximos quatro anos, o prefeito terá que cumprir, em média, uma a cada 12 dias de mandato. Leia Mais