Saiba como aproveitar os fogos sem se machucar ou assustar o seu pet

AFP PHOTO / Danial Hakim

A noite de Réveillon é marcada pela tradição de estourar fogos e rojões, mas nem todo mundo gosta do barulho.

Os fogos de artifício fazem parte da lista de produtos controlados e regulamentados pelo Exército Brasileiro e precisam de atenção durante o uso.

A distância ideal para acender os fogos varia de acordo com a capacidade explosiva dos artefatos, como explica o major Aldo Silva, chefe da comunicação do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. "Para uma carga de aproximadamente 15 kg, a distância recomendada é de 50 m", diz o bombeiro.

Outra recomendação de uso é jamais reaproveitar os fogos que por alguma razão falharam. Eles devem ser descartados no lixo.

Segundo os bombeiros, em caso de queimadura é importante tomar algumas medidas rapidamente, como lavar apenas com água corrente fria (nada de água gelada nem muito menos gelo). "Se não for apenas na pele (epiderme), mas sim de maior profundidade, cobrir com um pano limpo e umedecido e conduzir de imediato para uma unidade médica. Nada de usar margarina, manteiga ou creme dental. Eles não ajudam em nada e o médico precisaria raspar, agravando a dor da vítima", explica o bombeiro.

E não são só os fogos que podem causar acidentes. As bombas e bombinhas também precisam de atenção durante o uso, inclusive no transporte. De acordo com os bombeiros, esses pequenos explosivos podem ser acesos com o atrito provocado pelo bolso durante o deslocamento da pessoa, causando lesões na coxa e na virilha.

Além de queimaduras na pele de quem manuseia, os fogos podem assustar os animais, provocando convulsões e até mesmo paradas cardiorrespiratórias.