"Tenho nove irmãos. Imagina como será meu Natal", diz refugiado em São Paulo

O Natal é um feriado cheio de tradições em que costumamos fazer uma boa ceia e rever os parentes que não vimos o ano todo em uma festa cheia de alegria. Porém, para aqueles que deixaram seu país de origem, a festa pode não ser tão tradicional.

Refugiados que escolheram o Brasil como segunda casa contam que o espirito natalino traz saudade das origens e da família e amigos queridos. A data, contudo, também traz gratidão pela nova chance.

Natal com espiritualidade e novos amigos

"Sou cristão, gostaria de passar o Natal com minha família, com nossas tradições. Mas estou bem aqui, será um Natal bom", diz Egide Nshimirimana, 26, que veio do Burundi, na África, em 2015.

Gringo Egide Nishimirimana, do Burundi

Egide conta que tem insuficiência renal e não conseguia tratamento, precisava atravessar a fronteira semanalmente para fazer hemodiálise. "Gastava muito e com as viagens não tinha como trabalhar, saí do país para conseguir me tratar". Hoje ele mora em São Paulo e busca alunos para dar aulas particulares de inglês e francês.

Como não conhecia ninguém no Brasil, seu primeiro Natal no país foi solitário. "Não teve festa, eu fui à Igreja."

Porém, este ano Egide participou de um programa da Adus (Instituto de Reintegração de Refugiados) e foi convidado a passar o Natal na casa de uma voluntária. "Eu acostumei a fazer festa em casa, com a família, tenho nove irmãos, imagina! Vai ser bom ver como será a festa aqui", conta Egide.

Finalmente um Natal em família

Para Omana Ngandu Petench, 51, da República do Congo, este Natal será especial. Depois de dois anos passando a data sozinho, ele conseguiu trazer a família para o Brasil e promete festa para comemorar.

Arquivo pessoal Omana Ngandu Petench tira foto com família e amigo

Pai de cinco filhos, Petench era perseguido por militar em favor de mulheres e crianças. "Tinha uma ONG para combater violência sexual contra mulheres e contra o aliciamento de crianças pelas milícias locais", conta.

Homens armados invadiram sua casa e chegaram a atirar em Petench, mas ele sobreviveu e fugiu para o Brasil em 2013. "Fiquei um ano sem saber da minha família, mas um amigo conseguiu achá-los e em abril deste ano nos reencontramos em São Paulo".

"Sou cristão presbiteriano e esse Natal será especial para mim, já que consegui reunir minha família. Agora estamos unidos e vamos comemorar a felicidade de morar juntos no Brasil", afirma Petench, que abriu a ONG Língua Francesa e Cultura Africana do Brasil, para preservar sua cultura e apoiar refugiados, especialmente mulheres e crianças.

Congolês conta como foi saga para trazer sua família ao Brasil

Aprendendo a celebrar o Natal

O refugiado sírio Talal Al-Twani, 43, e sua família deixaram a cidade de Damasco e vieram morar em São Paulo no fim de 2013. O Brasil foi o país escolhido por abrir as portas para sírios que viajam sem documentos.

"Sou muçulmano, então não comemorava o Natal. Às vezes caminhava pela região que era onde cristãos moravam em Damasco para ver como eles celebravam a festa, as luzes, mas a data não era especial para mim", conta Al-Twani.

Arquivo pessoal Talal Al-Twani e sua família já se adaptaram ao Brasil

Desde que chegou ao Brasil, o refugiado e sua família passam a data com brasileiros.

"É uma reunião, levo comida síria para participar do evento. Fico muito feliz que o brasileiro respeita minha religião. No Islã, não se pode beber nada alcoólico ou comer carne de porco. Em todas as festas que fui convidado a família não colocou nada disso na mesa, me respeitaram".

E com certeza as comidas árabes fizeram sucesso na ceia. A família síria inaugurou este ano um restaurante de comidas típicas, com ajuda de uma campanha de financiamento coletivo na internet.

"Fico pensando que tenho saudade da Síria. Minha família e a da minha esposa ainda está lá. Mas não volto com guerra. Posso visitar, mas para morar acho difícil."

"As pessoas aqui têm coração bom": Sírios contam como é refúgio

Nostalgia natalina

Arquivo pessoal Edy-Benson saiu do Haiti para estudar em São Paulo

Boileau Edy-Benson, 25, saiu do Haiti e veio sozinho para o Brasil no final de 2015. Além das condições precárias que o país ficou após o terremoto que matou mais de 200 mil pessoas em 2010, atualmente o Haiti enfrenta crise política e econômica.

"Sou católico, e o Natal para os haitianos é um momento de felicidade e para aprender a dividir", conta ele. "Aqui não tenho muitos amigos, fico nostálgico nessa época do ano e pensando em voltar para ver minha família quando terminar de estudar", diz Edy-Benson.

Estando longe da família, Edy pensou em viajar este ano, para conhecer mais da cultura do país em que mora. "É importante para um estrangeiro conhecer outros Estados e ver como o brasileiro é animado."