Embarcar em 6 aeroportos do Brasil vai ficar mais caro

Marcos Bezerra/Futura Press/Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou as tarifas de seis aeroportos do país, inclusive a tarifa de embarque para voos domésticos e internacionais. As decisões foram divulgadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (26). Os novos valores entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

O reajuste se aplica aos seguintes aeroportos: São Gonçalo do Amarante (RN); Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF); Governador André Franco Montoro (Cumbica), em Guarulhos (SP); Viracopos, em Campinas (SP); Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim (RJ); e Tancredo Neves/Confins (MG).

Além das tarifas de embarque, foram reajustadas outras tarifas, como as de pouso, permanência, armazenagem e capatazia.

As novas tarifas para embarque são:

Internacional André Franco Montoro (Cumbica) - (Guarulhos - SP)

Voo doméstico: R$ 28,63

Voo internacional: R$ 50,67

Aeroporto Internacional de Viracopos - (Campinas-SP)

Voo doméstico: R$ 27,67

Voo internacional: R$ 48,96

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim - RJ

Voo doméstico: R$ 27,82

Voo internacional: R$ 49,26

Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins - MG

Voo doméstico: R$ 27,82

Voo internacional: R$ 49,26

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek - (DF)

Voo doméstico: R$ 27,79

Voo internacional: R$ 49,18

Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante - RN

Voo doméstico: R$ 21,99

Voo internacional: R$ 38,92