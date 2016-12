Quer ter certeza de que você vai ganhar a 'Mega da Virada'? Saiba o que fazer

Daniel Neri/UOL

Muitos brasileiros sonham em se tornar milionários a partir da noite do dia 31 de dezembro assim que são sorteados os seis números da "Mega da Virada". O que alguns podem não se dar conta é que é possível ter a certeza de ganhar o prêmio principal. Neste ano, o valor foi estimado em R$ 225 milhões pela Caixa Loterias.

Utilizando a análise combinatória, percebe-se que, com as 60 dezenas à disposição dos apostadores da Mega-Sena, são possíveis 50.063.860 combinações de números, usando como base um jogo simples --com apenas seis dezenas--, o mais tradicional da modalidade lotérica.

Como esse tipo de aposta custa R$ 3,50, você irá acertar a sena da "Mega da Virada" com certeza se gastar "apenas" R$ 175,2 milhões e fizer todas as possibilidades de jogos.

Como o prêmio está estimado em R$ 225 milhões, o investimento nas apostas representaria um ganho de 28% sobre o capital inicial. "Tem ativos na Bovespa que não rendem isso", comenta o professor de Finanças da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) Eduardo Cotani.

Quanto custa ter a certeza de ganhar a Mega?

R$ 175.220.545,50: 16.671 apostas com 14 dezenas (R$ 10.510,50 cada)

com 14 dezenas (R$ 10.510,50 cada) R$ 175.222.971,00: 108.363 apostas com 11 dezenas (R$ 1.617,00 cada)

com 11 dezenas (R$ 1.617,00 cada) R$ 175.223.412,00: 595.998 apostas com nove dezenas (R$ 294,00 cada)

com nove dezenas (R$ 294,00 cada) R$ 175.223.265,00: 238.399 apostas com dez dezenas (R$ 735,00 cada)

com dez dezenas (R$ 735,00 cada) R$ 175.223.510,00: 50.063.860 apostas com seis dezenas (R$ 3,50 cada)

com seis dezenas (R$ 3,50 cada) R$ 175.223.510,00: 7.151.980 apostas com sete dezenas (R$ 24,50 cada)

com sete dezenas (R$ 24,50 cada) R$ 175.223.510,00: 1.787.995 apostas com oito dezenas (R$ 98,00 cada)

com oito dezenas (R$ 98,00 cada) R$ 175.224.588,00: 54.182 apostas com 12 dezenas (R$ 3.024,00 cada)

com 12 dezenas (R$ 3.024,00 cada) R$ 175.225,050,00: 29.175 apostas com 13 dezenas (R$ 6.006,00 cada)

com 13 dezenas (R$ 6.006,00 cada) R$ 175.227.552,50: 10.003 apostas com 15 dezenas (R$ 17.517,50 cada)

Além disso, você não teria apenas o prêmio principal, mas ganharia o valor pago a quem faz a quina (quando se acerta ao menos cinco das seis dezenas) com 324 dos 50.063.860 jogos feitos, de acordo com os cálculos do professor Waldeck Schutzer, do departamento de Matemática UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).

Também seria garantida a quadra (ao menos quatro números dos seis sorteados) com 21.468 apostas com todas as possibilidades possíveis no caso dos jogos simples, segundo o acadêmico.

"Mas jogar os R$ 175 milhões tem um risco elevado", observa Cotani. "Se tiver que compartilhar [com outras apostas vencedoras], você vai ter perda, e o tamanho dela depende da quantidade de acertadores".

Sempre dividindo

A avaliação de professor faz referência a um fato: desde 2009 --primeira vez em que a "Mega da Virada" foi realizada--, nunca uma única aposta acertou, sozinha, as seis dezenas sorteadas.

No mínimo, ao menos duas apostas marcaram as seis dezenas, como foi na primeira "Mega da Virada". No pior cenário, para quem quer ter certeza de acertar a sena, seis jogos tinham os números sorteados. Foi o que aconteceu no ano passado.

Ou seja, a chance de perder dinheiro ao fazer todas as possibilidades de combinações com as 60 dezenas é quase tão certa quanto ter uma aposta com a sena.

Você é conservador?

Agora, caso você tenha os R$ 175 milhões, seria mais seguro fazer outros tipos de investimento. O professor de Finanças lembra da renda fixa. "O Tesouro Direto pode ter rendimentos de 12% a 13% por ano", diz Cotani, citando uma aplicação conservadora.

Com descontos de impostos, o investidor pode conseguir ganhos de R$ 17 milhões anuais com tranquilidade, segundo seus cálculos. "Mas é importante diversificar".

"Claro que, na renda variável, você pode ter ganhos de 20%, 30%, mas há o risco de você perder 20%, 30% também", comenta o docente da Fecap. Agora, se você tem os R$ 175 milhões, só resta avaliar seu perfil de investidor e ver se vale a pena "investir" todo esse valor na "Mega da Virada".

Relembre todos os prêmios da "Mega da Virada" até hoje

1.140, em 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92

1.245, em 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04

1.350, em 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60

1.455, em 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16

1.560, em 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08

1.665, em 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64

1.775, em 2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30