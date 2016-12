Polícia do Rio encontra corpo carbonizado em carro alugado por embaixador da Grécia

Do UOL, em Rio

Reprodução/Facebook O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, posa para foto ao lado da mulher, a embaixatriz Françoise Amiridis, no estande da Grécia na Feira das Embaixadas, em Brasília

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou um corpo carbonizado dentro de um carro cuja placa é a mesma do veículo que havia sido alugado pelo embaixador da Grécia no Brasil, ​Kyriakos Amiridis, 59, dado como desaparecido desde ontem. A informação foi confirmada ao UOL pelo delegado Evaristo Pontes, da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), nesta quinta-feira (29).

O veículo, um Ford Ka Sedan, foi localizado nas proximidades do Arco Metropolitano, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O carro também estava queimado. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto de Medicina Legal), onde vai passar por perícia para ser identificado.

Segundo o delegado, o embaixador foi visto pela última vez em Nova Iguaçu, há três dias. Ele mora em Brasília, mas veio ao Rio passar as festas de final de ano. No final de semana, foi a Nova Iguaçu com sua mulher, que tem parentes na cidade.

Uma funcionária da Embaixada da Grécia, em Brasília, que pediu para não ser identificada, se limitou a dizer que "o embaixador está de férias desde o último dia 22 e tem que voltar ao trabalho no dia 9 de janeiro". "Fomos informados [sobre o desaparecimento] pela imprensa", declarou.

No posto desde janeiro deste ano, Kyriakos já foi cônsul-geral da Grécia no Rio de Janeiro de 2001 a 2004. A carreira diplomática começou em 1985, em Atenas, e inclui passagens pela Sérvia, Bélgica, Holanda e Líbia.