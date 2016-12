PM confessa morte de embaixador, diz polícia; Justiça decreta prisão da mulher

Marcos Correa/Divulgação/Presidência da República Embaixador Kyriakos Amiridis participa de cerimônia em Brasília, em maio de 2016

Em entrevista coletiva realizada na noite desta sexta-feira (30), o delegado de polícia Evaristo Pontes Magalhães, da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), disse que o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, 29, confessou ter matado o embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis.

Um primo do policial militar, Eduardo Moreira de Melo, 24, também investigado por envolvimento no assassinato, afirmou que a mulher do embaixador, Françoise Amiridis, 40, não participou, mas teria encomendado o crime por R$ 80 mil, "se tudo desse certo". O valor seria pago 30 dias depois.

A Justiça do Rio, segundo o delegado, decretou na noite de hoje a prisão temporária da mulher do embaixador, do policial militar e de seu primo, que ajudou o PM a se livrar do corpo, enrolando-o em um tapete.

A reportagem do UOL tentou confirmar a informação com o Tribunal de Justiça, mas não conseguiu contato.

"Os três planejaram previamente a morte do embaixador. O Eduardo esclareceu os detalhes", afirmou o delegado Magalhães. "Ele [Eduardo] foi contratado pelos dois e seria a peça-chave da vigilância [do imóvel onde o crime aconteceu]. O Sérgio iria matar o embaixador, e a viúva ficaria fora, com a filha", diz o delegado.

Em depoimento, Françoise disse que estava em um shopping com a filha, na noite do crime, e que retornou por volta de 1h, após o jantar.

O casal e uma filha de dez anos têm residência fixa em Brasília, mas a família tem uma casa de apoio em Nova Iguaçu (RJ), onde o crime ocorreu, próximo ao local onde moram parentes de Françoise. Quando estão na cidade, é ali que eles se hospedam.

Como o crime aconteceu

A polícia ainda não pode afirmar como o embaixador grego foi morto, mas, na versão do PM, houve um embate entre ele e a vítima. Para se defender, o policial militar disse que chegou a estrangular o diplomata, mas o delegado diz que a polícia não acredita nessa versão. "Ainda não dá para afirmar tecnicamente como ele morreu porque o corpo estava carbonizado, outras análises serão feitas", segundo Magalhães.

A Polícia Civil confirma que o crime foi passional. O PM e a embaixatriz afirmaram que mantinham uma relação amorosa, desconhecida pelo diplomata. Os dois se conheciam há seis meses.

A hipótese para o motivo do crime, na avaliação do delegado, era "ficar com os bens [do marido] e curtir a vida com o policial".

Sérgio Gomes Moreira Filho, Françoise Amiridis e Eduardo Moreira de Melo são mantidos na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, em Belford Roxo (cerca de 40 km do Rio de Janeiro).

Sumiço e carro queimado

O embaixador Kyriakos Amiridis, a mulher e a filha de dez anos moravam em Brasília e estavam no Rio para as festas de fim de ano. Ele teria sido visto pela última vez na noite de segunda-feira (26), em um condomínio em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), cidade onde Françoise tem parentes.

Seu desaparecimento foi comunicado pela mulher à polícia 48 horas depois.

José Lucena/Futura Press/Estadão Conteúdo Françoise Amiridis, mulher do diplomata, chega à delegacia em Belford Roxo (RJ)

Nesta quinta-feira, um carro com as mesmas características e placas de um veículo que tinha sido alugado pelo embaixador foi localizado queimado embaixo do viaduto do Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu. Dentro do veículo foi encontrado um corpo carbonizado.

Investigadores ouvidos pelo UOL disseram que estão convictos de que o corpo é do diplomata, mas o IML (Instituto Médico Legal) ainda vai realizar exames conclusivos sobre a identificação do cadáver carbonizado.

Amiridis está no cargo desde janeiro e foi cônsul-geral da Grécia no Rio de Janeiro de 2001 a 2004.

Gustavo Maia/UOL Polícia Civil do Rio de Janeiro dá entrevista coletiva sobre sumiço do embaixador grego

Em nota na noite desta sexta, o Itamaraty disse lamentar o caso. "O governo brasileiro lamenta confirmar a morte do embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Helênica no Brasil, Kyriakos Amiridis, e expressa seus mais profundos sentimentos a seus familiares e amigos, ao povo e ao governo da Grécia. O embaixador Amiridis servia no Brasil pela segunda vez. À frente da embaixada grega em Brasília desde janeiro deste ano, vinha realizando intenso trabalho para o aprofundamento das relações entre os dois países", diz o texto.

Agressões

Em depoimento à polícia, a mulher do embaixador afirmou que era agredida pelo marido regularmente, segundo informações dos investigadores.

A última agressão teria ocorrido na semana passada, quando o casal e a filha chegaram a Nova Iguaçu.

No imóvel onde o casal se hospedava no Rio, a polícia encontrou um sofá com manchas de sangue, que foi retirado do local de madrugada para a realização de perícia.

*(Com informações de Gustavo Maia, no Rio de Janeiro)