Com prêmio estimado em R$ 225 milhões, 'Mega da Virada' pode pagar menos pela 4ª vez

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Pela quarta vez desde que foi criada, a "Mega da Virada" deve pagar um prêmio menor que o oferecido na edição anterior. Para o concurso 1.890, a Caixa Loterias, promotora da Mega-Sena, estima uma premiação de R$ 225 milhões para quem acertar a sena que será sorteada por volta das 20h30 --horário de Brasília-- deste sábado (31). No ano passado, o valor pago foi de mais de R$ 246 milhões.

As apostas para o sorteio podem ser feitas até as 14h. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

Ao contrário dos sorteios dos concursos regulares, a "Mega da Virada" é a única ocasião em que o prêmio não acumula. Caso nenhuma aposta tenha a sena, os R$ 225 milhões serão divididos entre as apostas com a quina, ou seja, com cinco entre os seis números sorteados.

A "Mega da Virada" é realizada desde 2009 e já distribuiu quase R$ 1,5 bilhão (R$ 1.496.205.208,74) entre as 28 apostas que acertaram a sena em suas sete edições realizadas. Em três delas, o prêmio foi menor que no ano anterior: em 2011, 2013 e 2015 (veja tabela abaixo).

Polêmica

A queda no valor do prêmio pode ter duas explicações. Uma delas foi a polêmica na "Mega da Virada" de 2015.

Em suas propagandas em veículos de comunicação, a Caixa estimou que a premiação para quem acertasse a sena seria de R$ 280 milhões, valor 13,5% maior do que foi efetivamente dividido entre as seis apostas vencedoras: R$ 246,5 milhões.

"No entanto, caso as apostas sejam feitas em volume maior do que o projetado, a Caixa poderá elevar a previsão", disse, por e-mail, o gerente nacional de Produtos Lotéricos da Caixa, Edilson Carrogi, que salienta, sem citar números, que a arrecadação para o concurso especial, até a primeira quinzena de dezembro, era superior à registrada no mesmo período de 2015.

Foi o que efetivamente aconteceu. Quando, no fim de novembro, divulgou detalhes sobre a "Mega da Virada" de 2016, a Caixa estimou o prêmio em R$ 200 milhões. Mas, após o encerramento dos concursos regulares --o último foi na véspera de Natal--, a estimativa passou a ser de R$ 225 milhões.

O outro fator seria a crise econômica --o "momento macroeconômico atual do país", nas palavras de Carrogi--, que diminui a arrecadação da Mega, afetando a quantia ofertada pela premiação.

O que você faria com o prêmio da Mega-Sena?

O que dá para fazer?

Apesar de ser um prêmio menor em relação ao de 2015, os R$ 225 milhões, investidos na poupança, renderiam cerca de R$ 157 mil por mês.

O valor também seria suficiente para comprar 450 imóveis de R$ 500 mil. Ou, então, adquirir 1.500 carros de luxo, de R$ 150 mil. A quantia ainda permitiria a compra de 45 iates de R$ 5 milhões ou 90 helicópteros de R$ 2,5 milhões.

Mas, antes de fazer planos sobre o que fazer com esse dinheiro, lembre-se que não é tão fácil acertar as seis dezenas. "A Mega tem um risco muito grande. Risco, nesse caso, é a possibilidade de fracasso", comenta Eduardo Cotani, professor de Finanças da Fecap.

Sua avaliação tem como base a probabilidade de se acertar a sena com um jogo simples, anotando apenas seis dezenas: uma entre 50.063.860 combinações de números.

Para o professor de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) Gilcione Nonato Costa, o melhor mesmo é nem chegar perto de uma lotérica. "Minha dica é cruel: é não jogar", diz. "A probabilidade de acertar é quase nula, é pura sorte."

De acordo com seus cálculos, se uma pessoa aposta, duas vezes por semana, entre os 15 e os 65 anos de idade, a chance de ele ganhar alguma vez é próxima de zero, analisa Costa.

Claro que ela pode ganhar 5.000 vezes, 4.000 vezes, 100 vezes, uma vez. Mas a probabilidade de não ganhar é de 99,99%. Esse não é um número aleatório, é matemática

Gilcione Nonato Costa, professor de matemática

"Mas o investimento de R$ 3,50 é pequeno perto do ganho que a pessoa pode ter e do sonho que ela terá até o sorteio", diz Cotani, da Fecap. Ele não costuma apostar na loteria. Nem por um prêmio de R$ 200 milhões? "Aí eu vou pensar", brinca.

Caso a pessoa decida apostar, o docente da UFMG aconselha que não se gaste o dinheiro que fará falta. "As pessoas podem jogar R$ 10, R$ 15 para manter seus sonhos, mas não devem usar um dinheiro que afetará sua vida".

Relembre todos os prêmios da "Mega da Virada" até hoje

1.140, em 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92

1.245, em 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04

1.350, em 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60

1.455, em 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16

1.560, em 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08

1.665, em 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64

1.775, em 2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30