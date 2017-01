Quer começar 2017 de um jeito positivo? Que tal fazer trabalho voluntário?

Do UOL, em São Paulo

Acabou, finalmente acabou 2016: o ano que parecia não ter fim. E com o começo de um novo ano, chega a vontade de fazer muita coisa diferente.

Uma boa opção para colocar no topo da sua lista de resoluções de Ano-Novo é: começar a fazer trabalho voluntário. Ser voluntário é uma ótima maneira de ajudar os outros com as suas habilidades, além de contribuir para o próprio aprendizado, troca de experiências e até ajuda a fazer amizades.

No ranking mundial de solidariedade de 2015, divulgado em outubro de 2016, o Brasil ocupa o 68º lugar.

Para dar o primeiro passo e começar a auxiliar uma causa, alguns sites reúnem diferentes tipos de trabalhos que podem se encaixar melhor na sua rotina, variando de tema e localização.

No site, por exemplo, você pode selecionar entre diversas áreas de atuação, que vão de ambientalismo, passam por direitos da mulher e chegam à assistência de idosos.

Escrevendo sua cidade e bairro, aparecem opções de locais que precisam de ajuda. Você consegue o endereço, telefone, site e e-mail das entidades e pode analisá-las para escolher a que se encaixa mais com seu perfil.

Também é possível começar a busca pela rede social Atados. Com o lema de "juntar gente boa", a rede é gratuita e conecta voluntários a boas causas para estimular a cultura do voluntariado no país.

Ao fazer um perfil, o usuário relata suas habilidades, causas em que acredita, disponibilidade e região. Depois disso, você pode selecionar diversas vagas como professor de informática, cursinho ou capoeira, voluntário em hospitais, creches, escolas para deficientes, bazares ou até abrigo de animais.

No mesmo estilo, você pode navegar pelo Sociomotiva, que além das opções mais comuns conta também com uma área de voluntariado online, caso sua agenda já esteja muito cheia.

Se ainda assim você não encontrou um trabalho com o qual consiga se identificar, é possível procurar o centro de voluntariado de sua cidade. Muitos municípios, como São Paulo e Osasco, têm centros para incentivar o trabalho voluntário entre seus moradores e facilitar a informação. Já demos o empurrão, agora é com você! Comece 2017 ajudando os dias de outras pessoas.