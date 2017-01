SP: Chacina deixa 13 mortos na virada do ano em Campinas

Do UOL em São Paulo

Um homem é acusado de matar a ex-mulher, o filho de 9 anos e mais dez pessoas durante as confraternizações da virada do ano em Campinas, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, ele teria pulado o muro da residência onde as pessoas estavam e aberto fogo com uma pistola. Em seguida, teria atirado contra a própria cabeça. Um carregador extra teria sido encontrado junto ao corpo.

Das vítimas fatais, 11 morreram no local e uma já no hospital. Outras três pessoas teriam sido atingidas pelos disparos e estariam sob cuidados médicos.

A casa onde ocorreu a chacina fica no Jardim Aurélia, nas proximidades de um dos shoppings da cidade.

Por volta das 6h, a Polícia Militar continuava no local para atendimento da ocorrência, que será registrada no 4º Distrito Policial da cidade.