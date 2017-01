Rebelião em Manaus deixa 6 presos mortos e faz reféns, diz secretário

Divulgação/SSP-AM

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP) do Amazonas, Sérgio Fontes, confirmou na noite deste domingo (1º), em entrevista coletiva à imprensa, que uma rebelião de presos no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), iniciada à tarde e sem desfecho pelo menos até a madrugada desta segunda (2), resultou na execução de seis detentos. Dez agentes penitenciários também estariam sendo feitos reféns.

Mais cedo, segundo a secretaria, em outra unidade prisional da cidade, o Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), teria ocorrido uma fuga de presos. O órgão informou que 15 detentos haviam sido recapturados ainda no domingo, não precisando, porém, a quantidade restante dos que ainda estariam foragidos.

Na entrevista, Sérgio Fontes usou a palavra "massacre" ao se referir às mortes durante a rebelião e, em seguida, disse que as mortes foram constatadas em função de os corpos terem sido jogados para fora do presídio pelos próprios presos. Todos estariam decapitados.

O secretário disse ainda que o número de mortos pode ser ainda maior e que existe a possibilidade de haver armas de fogo em poder dos detentos, uma vez que "trocas de tiros" envolvendo presos e os policiais deslocados para o presídio, que fica no quilômetro 8 da BR-174, haviam sido relatadas.

Fontes indicou que a SSP optou por negociar com os detentos para a liberação dos reféns. E que naquele, no momento da entrevista, não havia indicação de que a Polícia Militar invadiria o presídio.

Segundo ele, a causa da rebelião seria guerra entre facções rivais. A facção conhecida como "Família do Norte" teria atacado membros da facção "PCC (Primeiro Comando da Capital)".

A SSP informou que outras informações sobre a rebelião só seriam divulgadas nesta segunda-feira, quando a tivesse um quadro mais claro da situação.

A secretaria informou que todo o efetivo policial do Estado estava em alerta para atender às demandas geradas pelos registros no no Compaj e Ipat. Houve a indicação também de que o Exército poderia apoiar na busca pelos foragidos em áreas de mata próximas à penitenciária.