Polícia italiana mata suspeito de ataque em Berlim

Do UOL*, em São Paulo

Reuters Na quinta, a Alemanha informou que documentos de Amri foram achados no caminhão

O suspeito de ter executado o atentado contra uma feira de Natal na segunda-feira (19) em Berlim, na Alemanha, foi morto na madrugada desta sexta-feira (23), na Itália. No ataque com um caminhão na capital alemã, 12 pessoas morreram e pelo menos outras 48 ficaram feridas.

Anis Amri, um tunisiano de 24 anos, foi encontrado em um posto de controle da polícia em uma estação ferroviária da cidade de Sesto San Giovanni, nos arredores de de Milão, na Itália. Amri foi parado, por volta das 3h --horário local-- pelos policiais. Ele estava andando sozinho e teria se recusado a mostrar seus documentos. Ao ser abordado, o jovem puxou uma arma e feriu um dos policiais no ombro. O colega do agente, então, disparou contra o suspeito, matando-o a tiros.

Em entrevista coletiva, o ministro italiano do Interior, Marco Minniti, afirmou que "não há sombra de dúvida" de o suspeito morto se trata do tunisiano . de elogiou o policial que fazia a ronda de rotina e matou o suspeito: "Ele foi muito corajoso".

Com Amri, foi encontrado um bilhete de trem, que pode ajudar a reconstruir os movimentos dele. Segundo a Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais da Itália (Digos), coordenada pelo chefe das operações antiterrorismo de Milão, Alberto Nobili, o tunisiano chegou à Itália pela França na quinta-feira (22).

Daniele Bennati/AP Polícia interdita acesso ao local onde o tunisiano Anis Amri foi morto em Milão, na Itália

O terrorista teria chegado ao país por Chambery, na região francesa de Savoia, e de lá foi para Turim, no Piemonte, de onde pegou um trem para Milão, chegando à Estação Central. Amri, depois, se dirigiu a Sesto San Giovanni, onde acabou sendo morto.

Amri foi identificado por sua impressão digital.

A polícia italiana tinha informações de que poderia o suspeito estar na região de Milão. Amri morou durante vários anos na Itália, onde também cumpriu pena de prisão.

Vídeo mostra tunisiano em mesquita de Berlim após ataque

Gravação

O tunisiano foi filmado em frente a uma mesquita em Berlim oito horas após cometer o atentado, informou a emissora pública alemã"RBB". O local foi alvo de uma operação policial na quinta-feira (22). De acordo com a RBB, o suspeito foi visto, em imagens de segurança, saindo da mesquita em 14 e 15 de dezembro. Ele foi novamente filmado horas após o ataque de segunda-feira, na mesma mesquita no distrito de Moabit, na capital.

A mesquita foi invadida pela polícia nesta quinta-feira (22). A ação foi coordenada dois dias depois de a polícia encontrar os documentos do tunisiano na cabine do caminhão que invadiu um mercado de Natal no oeste da cidade, matando 12 e ferindo 48.

(Com Reuters, AFP e Ansa)