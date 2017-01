Crivella toma posse no Rio agradecendo a Deus, aos evangélicos e à Universal

Do UOL, no Rio

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tomou posse na tarde deste domingo (1º), em solenidade na Câmara Municipal. Crivella chegou ao local acompanhado do vice, Fernando Mac Dowell (PR), e de secretários do novo governo.

Crivella, que é bispo licenciado da Igreja Universal, iniciou o discurso agradecendo a Deus: "Agradeço a Deus por esse momento. Nenhum de nós o recebe como mérito pessoal, mas como graça. Agradeço muito pela bondade infinita e pelo amor inexplicável que Deus tem por cada um de nós".

Minutos depois, ele agradeceu aos "90% dos evangélicos do Rio de Janeiro" que votaram nele no segundo turno, algo que "nunca tinha acontecido". "Tenho que agradecer ao povo da Igreja Universal, ao povo da Igreja Batista, que votaram em nós", disse, listando em seguida uma série de denominações evangélicas.

Disse ainda que, pela primeira vez, durante a última campanha eleitoral, conseguiu "se aproximar da Igreja Católica", e mencionou o arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta.

Segundo Crivella, dom Orani disse a ele que "qualquer acusação de jornal ou de notícias" não eram mais importantes do que a fé nos valores cristãos, como a defesa da família.

Não diria nem nas minhas previsões mais otimistas que isso um dia aconteceria", comentou. "Dessa vez a maioria votou conosco e isso me traz uma responsabilidade enorme para esse mandato."

Além disso, o prefeito afirmou que gostaria de ter seu filho como secretário, mas que compromissos no exterior impediram que isso ocorresse. Em tom de recado aos vereadores, o novo prefeito também disse que não vai hesitar em expor para a "opinião pública" eventuais dificuldades criadas no Legislativo por conta de diferenças políticas.

Ainda no saguão principal, antes de entrar no plenário, ele afirmou que a prioridade da gestão será a área de saúde.

"Primeiro cumprir e defender a Constituição da República e a Constituição do Estado", afirmou Crivella ao ser chamado para tomar posse.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), que foi reeleito para o cargo antes da posse de Crivella.