Dormir pelado faz bem para saúde?

Do UOL, em São Paulo

Na hora de dormir tem quem prefira usar pijama, uma camiseta velha, só roupa íntima ou quem sabe passar a noite do jeito que veio ao mundo. Pensando na saúde, médicos afirmam que você pode escolher o que achar mais confortável, desde que não seja muito quente ou aperetado. Mas ficar pelado tem suas vantagens.

Com ou sem calcinha?

"O fato em si não é tão determinante pensando em saúde", afirma Márcia Araújo, da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). "O que as mulheres têm que ter em mente é que a vagina precisa de ventilação", explica a ginecologista.

Usar pijamas quentes e muito fechados, o que pode ser inevitável no inverno, prejudica a ventilação na vagina. As bactérias que causam secreção vaginal não gostam de ar, então quanto mais fechado e com pouco vento, maior é a possibilidade de infecção. Já os fungos, gostam de locais quentes e úmidos, características também encontradas na vagina se não há ventilação.

Mas isso não quer dizer que é necessário dormir pelada. Escolher o tecido da calcinha já resolve.

"As mulheres têm glândulas na vagina que produzem secreções e transpiram. Como tecidos sintéticos são impermeáveis, eles deixam a região ainda mais quente e úmida. Se você usar uma calcinha de tecido natural, como algodão, ela garante a absorção e deixa arejado", diz Bárbara Murayama, ginecologista e coordenadora da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

Em um mundo ideal, vestiríamos sempre saia, com calcinha larga de algodão, para deixar tudo soltinho e ventilando. Na hora de dormir, pode ficar pelada ou usar calcinha de algodão" Márcia Araújo, da Faculdade de Medicina da USP

Se você é da turma que prefere tirar a roupa, lembre-se de tomar alguns cuidados. "Quando a mulher começa a dormir sem calcinha pode ter alergia. Isso porque devemos lavar calcinhas com sabonete mais neutro, mas ao dormir pelada a vagina tem contato com o lençol, que tem resquícios de produtos mais fortes, como sabão em pó, que podem irritar a região", afirma Murayama.

Outro ponto positivo de ficar nua é o estímulo sexual. As ginecologistas dizem que por estarem mais "livres e expostas" pode existir um gatilho para o sexo.

Mas e o sutiã na hora de dormir? Segundo Murayama, é desnecessário. "Ele pode machucar a mama, normalmente aperta, pressiona e pode causar dores musculares. Nós não conseguimos moldar os seios com sutiã ou deixar mais durinho, então não há motivos para dormir com ele".

Já para Araújo, o sutiã tem seus benefícios. "Se for sem ferrinho, sem costura e pouco rígido ajuda a deixar a mama no lugar e melhora a drenagem linfática, ajudando a perder o desconforto na TPM, por exemplo".

Coloca a cueca ou tira a cueca?

Pode escolher entre boxer, samba canção ou ao ar livre. A regra para os homens é a mesma: pode escolher desde que não esquente demais.

"No ponto de vista médico, o que acontece é que o testículo tem que trabalhar a 35°C, mais gelado que o corpo", afirma Alex Meller, urologista da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). "Caso a cueca ou o pijama esquentem demais, a produção de esperma é retardada, e os espermatozoides podem sair em menor quantidade e pior qualidade. O bebê não terá nenhum problema por isso, mas fica mais difícil engravidar".

Caso não deixe a região pegando fogo, dormir de cueca está liberado. Além disso, também é importante prestar atenção no tecido da peça. "O algodão absorve melhor o suor, deixa arejado e dá menos alergia, é preferível aos tecidos sintéticos que esquentam, deixam úmido e podem dar irritações", explica Meller.

Um lado bom para quem dorme pelado é o estimulo causado no pênis. "O pênis precisa ser estimulado para manter uma ereção saudável. De alguma forma, quando você dorme pelado você aumenta o estímulo ao se mexer nos lençóis, isso tem valor para a ereção ficar mais saudável", diz Meller.