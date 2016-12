Mulher ganha dinheiro como "caçadora de amantes" na China

Reprodução/Youtube Meio estranha essa moda chinesa de lavar a roupa suja em plena rua, não?

Zhang Yufen tem uma profissão diferente. A chinesa é uma mistura de detetive com justiceira. Ela ajuda outras mulheres a conseguir provas das traições dos maridos e a promover humilhações contra as amantes.

Tudo começou depois que a própria Zhang foi abandonada. Seu marido a trocou por outra mulher e acabou com todo o dinheiro que ela tinha. Revoltada, a chinesa foi investigar quem era a outra. Não só descobriu, como conseguiu fazer o ex pagar uma polpuda pensão.

Foi aí que Zhang percebeu que levava jeito para o negócio. Já faz 20 anos que ela trabalha como "caçadora de amantes", ajudando outras mulheres na província de Henan. Sabe como ela é conhecida lá na China? "Mistress killer", algo como matadora de amantes.

"Muitas mulheres não querem se divorciar. Nas cidades pequenas, as pessoas ficam comentando e rindo da cara dessas mulheres, mas não de seus maridos", contou ao jornal "Washington Post".

A investigação dos casos, muitas vezes, acaba em polêmica. Zhang é acusada de agir com violência quando prepara atos de vingança contra as amantes no meio da rua. Mesmo assim, ela afirma que o objetivo principal de sua função é conseguir provas das traições para serem usadas na Justiça. (Com Mirror e Global Times)