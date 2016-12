"Papai Noel" prova que existe e recupera seu perfil no Facebook

Eric Engman/Fairbanks Daily News-Miner via AP Santa Claus mostra sua página no Facebook, no Polo Norte, Alasca

O perfil de Santa Claus, o nome em inglês para Papai Noel, foi reativado após o Facebook ter bloqueado seu acesso e ter pedido prova de sua identidade no Natal.

Claus, um conselheiro de uma cidade no Polo Norte, no Alasca, disse que ele nunca recebeu uma justificativa para que sua página fosse bloqueada. Ele acredita que o Facebook não acreditou que seu nome fosse Santa Claus e que ele vivesse no Polo Norte.

Uma porta-voz do Facebook pediu desculpas por e-mail na terça-feira (27) pela suspensão da conta e disse que o bloqueio ocorreu por um erro.

Para ter sua conta reativada, Claus disse que enviou vários documentos provando sua identidade, incluindo cópias de sua carta de motorista do Alasca e carta com compromisso no conselho municipal do Polo Norte. Claus disse que ele é o único Santa Claus no Facebook que mora na cidade e usa legalmente o nome.

Claus, que acessa sua página no Facebook regulamente, disse que usa a rede social para compartilhar "assuntos bacanas" e interagir com as pessoas. Sua página tem mais de 300 mil curtidas. (Com a AP)