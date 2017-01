Fim do mistério! Garotas revelam como fizeram um par de pernas sumir em foto

Do UOL, em São Paulo

Reprodução/ reddit Consegue desvendar o mistério das "pernas ausentes" em foto de amigas?

Acabou o mistério. Uma emissora de TV americana reuniu as garotas que retrataram a misteriosa foto em que uma jovem parece não ter pernas.

A história surgiu no Natal, quando uma foto com seis garotas sentadas em um banco causou sensação por mostrar apenas cinco pares de pernas. Desde então, os internautas tentaram descobrir como o truque foi feito.

O programa "Fox & Friends" reuniu as garotas em Appleton, no Estado americano de Wisconsin, na última quarta-feira (28).

Durante a transmissão ao vivo, elas estavam no mesmo cenário e com as mesmas roupas e então o mistério se desfez. Assista: