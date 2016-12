Rússia encontra principal caixa-preta de avião que caiu no Mar Negro

Vladimir Velengurin/Emergency Situations Ministry Photo via AP

A principal caixa-preta do avião militar russo que caiu no domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo foi encontrada nesta terça-feira (27), anunciou o Ministério da Defesa.



"A principal caixa-preta foi encontrada às 5h42 hora local em Moscou (0h42 de Brasília), a 1.600 metros da costa, a uma profundidade de 17 metros", informou o ministério russo, de acordo com as agências de notícias locais.



O aparelho será levado para Moscou, onde será analisado por especialistas. O ministério também informou que encontrou 12 corpos e 156 fragmentos desde o início das operações de busca. Eles devem ser enviados à capital do país para identificação.



A aeronave Tu-154, na qual viajavam mais de 60 integrantes do famoso coral do Exército Vermelho, seguia para uma base militar russa na Síria e caiu pouco depois de decolar de Sochi. As autoridades descartaram a possibilidade de ato terrorista.



O Serviço Federal de Segurança (FSB) russo afirmou na segunda-feira que as hipóteses que ganham mais força como causas do acidente incluem falha humana, uma avaria técnica, problemas de combustível ou até mesmo a entrada de um corpo estranho no motor do avião.