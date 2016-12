Crivella prevê menos arrecadação e promete corte de gastos no Rio

Custodio Coimbra/ Ag. O Globo Marcelo Crivella visitou o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), voltou nesta quarta-feira (28) a prometer austeridade e cortes em seu governo, que terá início na semana que vem. Crivella visitou na manhã desta quarta o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte da cidade.

"A realidade é de uma crise grave, de R$ 4 bilhões de déficit nesse novo orçamento, e em que vamos precisar da compreensão e do sacrifício de todos. E nem pensar em investimento. Neste momento, temos que pensar em diminuir essa fila do Sisreg [sistema que regula atendimentos do SUS], e é nisso que estamos trabalhando", disse Crivella.

O futuro prefeito afirmou que a previsão da Secretaria de Fazenda do município é que as despesas cheguem a R$ 29 bilhões e a arrecadação despenque. O prefeito defendeu a decisão de reduzir para 12 o número de secretarias e cortar pela metade o número de cargos de livre indicação.

Crivella disse ainda que pretende renegociar empréstimos com o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) e a Caixa Econômica Federal. Segundo ele, a prefeitura adquiriu R$ 10 bilhões em empréstimos nos últimos oito anos, e as duas instituições são as maiores credoras.

Crivella evitou comentar o reajuste das passagens de ônibus municipais e disse que só responderá a perguntas sobre o tema "a partir do dia 2". A posse será neste domingo (1º), e ele participa hoje de um almoço com o atual prefeito, Eduardo Paes (PMDB).