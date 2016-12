Vídeo mostra tunisiano em mesquita de Berlim 8h após ataque

O tunisiano Anis Amri, 24, suspeito de atacar um mercado de Natal em Berlim na última segunda-feira (19) foi filmado em frente à mesquita "Fussilet 33" em Moabit, Berlim, oito horas após cometer o atentado, informou a emissora pública alemã"RBB". O local foi alvo de uma operação policial nesta quinta-feira (22).

De acordo com a RBB, o suspeito fugitivo foi visto, em imagens de segurança, saindo de uma mesquita em Berlim, em 14 e 15 de dezembro. Ele foi novamente filmado horas após o ataque de segunda-feira, na mesma mesquita no distrito Moabit da capital.

A mesquita foi invadida pela polícia nesta quinta-feira (22). A ação foi coordenada dois dias depois de a polícia encontrar os documentos do tunisiano na cabine do caminhão que invadiu um mercado de Natal no oeste da cidade, matando 12 e ferindo 48.