Tiroteio em casa noturna de Nova York deixa ao menos 1 morto e vários feridos

Reprodução/News12

Um tiroteio em uma casa noturna no subúrbio de Nova York deixou um morto e vários feridos neste domingo (25), informaram as autoridades locais.



A polícia informou que há um morto e que as balas atingiram várias pessoas, segundo a emissora "ABC".



O fato ocorreu no boate The Mansion de Mount Vernon, uma cidade suburbana situada ao norte do distrito do Bronx, em Nova York.



Segundo a emissora, o tiroteio pode ter ocorrido depois que os clientes foram convidados a deixar o local.



Se desconhece por enquanto o paradeiro do autor ou autores dos disparos.