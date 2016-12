Avião polonês aterrissa de emergência em Praga após ameaça de bomba

David W. Cerny/Reuters Equipes de resgate em frente aeroporto de Praga, após aterrissagem de emergência

Um avião das linhas aéreas polonesas Enter Air fez uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Praga, no final da noite de sexta-feira (30), após um passageiro ameaçar explodir uma bomba, segundo informações passadas pelo ministro de Interior da República Tcheca, Milan Chovanec.

O ministro, que seguiu para o Aeroporto Vaclav Havel, na capital tcheca, informou aos jornalistas que o passageiro que ameaçou detonar a bomba foi preso pela polícia.

Conforme relatado por vários veículos de imprensa, não estava claro se o passageiro detido tinha algum explosivo.

O avião, um Boeing 707 que fazia voos charter para a Enter Air, tinha saído do Aeroporto de Gran Canária, em Las Palmas, e seguia para Varsóvia, capital da Polônia, com 160 pessoas a bordo.



O ministro tcheco informou que todos os passageiros do avião passariam a noite em Praga.