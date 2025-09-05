Quanto tempo deve demorar o julgamento de Jair Bolsonaro?

O julgamento de Jair Bolsonaro no STF está previsto para ocorrer entre 2 e 12 de setembro, podendo se estender por até duas semanas.
As sessões serão conduzidas pela Primeira Turma do STF, sob presidência de Cristiano Zanin, com datas reservadas em vários dias e turnos.
O processo segue o rito do Regimento Interno do STF e da Lei 8.038/1990, começando com relatório de Alexandre de Moraes.
Após o relatório, Paulo Gonet, procurador-geral da República, terá até uma hora para apresentar a acusação.
As defesas dos réus também terão até uma hora cada para suas sustentações orais em favor dos acusados.
O relator Alexandre de Moraes votará primeiro, tratando de pedidos de nulidade, alegações de cerceamento de defesa e mérito da ação.
Em seguida, votarão Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin; decisão sai por maioria simples de três votos.
Se condenados, os réus não serão presos automaticamente; caberá recurso, e militares e delegados têm direito a prisão especial.
Os crimes em análise incluem organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático, entre outros; Alexandre Ramagem responde a menos acusações por ser deputado.
