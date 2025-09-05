Rio fervente na Amazônia chega a quase 100ºC e cozinha animais vivos

No Peru, o rio Shanay-timpishka, chamado de 'fervido pelo calor do sol', pode chegar a quase 100 ºC.
Jody Amiet - 12.out.2017/AFP
Apesar do nome, a ciência mostra que o calor vem de águas subterrâneas que emergem por falhas geológicas.
O geocientista Andrés Ruzo registrou temperaturas próximas da ebulição em vários trechos do rio.
O contato direto com a água pode causar queimaduras de segundo ou terceiro grau em segundos.
Animais que caem no rio não sobrevivem: os olhos se queimam primeiro e a carne literalmente cozinha nos ossos.
Em 2024, cientistas instalaram 13 sensores na região e registraram variações entre 24 ºC e quase 45 ºC no ar.
A análise da vegetação mostrou que áreas mais quentes têm menor diversidade de plantas e aspecto mais seco.
O rio funciona como um 'laboratório natural' para estudar os efeitos do aquecimento global na Amazônia.
Além do valor científico, o local é sagrado para comunidades amazônicas e reforça a importância de proteger a floresta para frear mudanças climáticas globais.
