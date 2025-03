Presença de Bolsonaro na sessão de hoje é incerta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda está decidindo se vai acompanhar o julgamento do recebimento da denúncia no plenário da Primeira Turma do STF nesta manhã, segundo um interlocutor. Ontem, Bolsonaro foi de última hora, sem avisar a aliados que iria ao tribunal.