Arcebispo paulista vai ajudar a organizar funeral

Dom Ilson de Jesus Montanari é vice-camerlengo, ou seja, funcionário direto do papa. Na ausência do titular Kevin Farrell, o arcebispo brasileiro assume as funções que incluem definir como será o sepultamento do pontífice, escolher a data do conclave, entre outros. Na presença de Farrell, o cardeal auxilia nessas atividades também.