Ao vivo: STF julga denúncia do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado

Filipe Martins vai acompanhar julgamento, mas não pode fazer imagens

O ex-assessor de Bolsonaro Filipe Martins vai acompanhar o julgamento direto da Primeira Turma, após receber autorização do ministro Alexandre de Moraes, na última quinta-feira, para viajar até Brasília. Martins está com tornozeleira eletrônica em Ponta Grossa (PR), onde mora, e não podia deixar a cidade até então. Moraes, no entanto, proibiu o ex-assessor e terceiros de divulgarem imagens do julgamento ou do deslocamento dele, sob pena de multa ou prisão. O ministro ainda negou pedido de Martins para circular livremente por Brasília durante esta semana.