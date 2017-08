Clique Ciência: Por que o mar tem ondas e ressaca?

Jason Reed/Reuters

Caçadas pelos surfistas ou evitadas pelos banhistas que só querem sossego na praia, a maioria das ondas, sejam elas pequenas ou grandes, é criada pela ação do vento na superfície da água do mar. Mas como elas se formam?



O Sol aquece a superfície da Terra de maneira desigual. Isso acontece por causa das diferenças de relevo, distância e o eixo de inclinação do planeta, o que gera diferenças de pressão atmosférica, criando os ventos --principais responsáveis pela formação das ondas.



Ao "soprarem" de forma contínua por muitas horas (ou dias) sobre uma área muito grande do mar, os ventos transferem energia para a superfície da água e, por atrito, geram as ondas. A tendência é de que quanto mais energia transferida, maiores sejam as ondas e mais rapidamente elas se desloquem.

É assim que surgem as ressacas, quando fortes lufadas de ventos criam ondas muito maiores do que as normais. Como as que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias e criaram ondas de até 3,5 metros.



Alessandro Buzas/Estadão Conteúdo Ressaca na orla do Rio de Janeiro

Existem também os grandes sistemas de baixa pressão, como frentes frias, ciclones extratropicais e furacões, que apresentam ventos muito intensos e capazes de gerar ondas bem grandes.

Essas ondas se deslocam para longe de onde foram formadas, percorrendo grandes distâncias pelos oceanos. Nesse processo, se organizam como ondulações (ou swells, em inglês) bem alinhadas. São essas ondas que os surfistas buscam pelos mares do planeta.



Mas além da ação dos ventos, um número bem reduzido de ondas, é resultado de perturbações na superfície, como a passagem de embarcações, os grandes deslocamentos de terra ou gelo, os terremotos podem provocar a formação de ondas, mas em geral, as ondas do mar são produzidas pelos ventos e estão relacionadas à liberação de energia.

Paul Nicklen/National Geographic Creative

Por que algumas ondas são mais altas que outras?

As diferenças de altura entre as ondas dependem, basicamente, da energia transferida pelos ventos. Quanto mais intensos e longos eles forem, maiores serão as ondas geradas.

Quando a ondulação se organiza e se desloca, as ondas maiores tendem a "ir na frente". De todo modo, quando uma ondulação gerada em local distante chega à linha de costa, a tendência é que ondas maiores nos primeiros momentos, e depois elas tenderão a diminuir.

Outro aspecto que pode alterar o tamanho das ondas diz respeito à posição de determinada praia em relação à direção da ondulação. Assim, numa mesma ondulação, praias que recebem a ondulação de forma perpendicular tendem a ter ondas mais altas do que aquelas onde a ondulação chega formando algum tipo de ângulo.

É por isso, por exemplo, que a praia de Maresias (voltada para Sul) recebe ondulações fortes vindas desta direção, mas quando as ondas vêm de Sudeste ou Leste elas ficam bem menores nessa praia.

Um último fator importante é o relevo do fundo do mar. Nos lugares onde a costa rapidamente alcança maiores profundidades, as ondas perdem menos energia. Em lugares onde a inclinação do fundo é suave, elas começam a perder energia muito longe da praia.

Isso explica a ocorrência de ondas enormes no Havaí, pois trata-se de um arquipélago formado por ilhas vulcânicas no meio do oceano Pacífico, cuja profundidade ao redor passa dos mil metros e a localização faz com que as ilhas estejam expostas às ondulações geradas por intensos sistemas de baixa pressão que se formam próximo ao Japão.

Por que ela quebra?

Quando se aproximam da costa ou encontram um obstáculo no mar, como um recife, por exemplo, as ondas "sentem" o fundo, devido ao atrito. A parte inferior da onda sofre mais atrito do que a parte superior. É como se um freio estivesse sendo aplicado na parte inferior da onda; a parte superior fica mais veloz do que a base, e acaba arremessando uma crista, provocando portanto a "quebra" da onda.

Especialista consultado: Denis Moledo de Souza Abessa, professor da Unesp de São Vicente