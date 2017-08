Química explica por que colocar água no uísque pode melhorar seu gosto

IStock

Há quem diga que o uísque deve ser apreciado em sua forma pura --o uísque cowboy. Mas a ciência discorda. Adicionar gelo ou um pouco de água no seu copo de uísque pode deixá-lo mais saboroso. É o que sugere um estudo publicado na Scientific Reports nesta quinta-feira (17).

O gosto do uísque está associado a um composto orgânico chamado guaiacol, cujas moléculas interagem tanto com o álcool da bebida (etanol) quanto com a água. E quanto mais perto da superfície do líquido estas moléculas se concentram --próximas do olfato e em vias de serem apreciadas pelo paladar--, melhor cheiro e o gosto do drinque.

Neste estudo, pesquisadores da Universidade de Lineu, da Suécia, realizaram algumas simulações, adicionando água em um copo de uísque e avaliando como o guaiacol se apresentava em drinques com maior ou menor concentração alcoólica.

Os autores do estudo, Björn Karlsson e Ran Friedman, constataram, então, que quando a bebida tinha uma alta concentração de álcool (etanol) --superior a 59%--, o guaiacol interagia mais fortemente com o etanol, fazendo com que as moléculas ficassem mais concentradas no interior do copo, longe da superfície do líquido.

Ao diluir em água a bebida, em uma concentração abaixo de 45% de álcool, no entanto, estas moléculas que dão o sabor à bebida ficavam concentradas mais perto da superfície.

Portanto, o sabor se manifesta de maneira mais intensa. A descoberta, segundo os pesquisadores, ajuda a entender por que a adição de água ao uísque melhora seu gosto.

Ao Guardian, Karlsson ainda afirma que o engarrafamento da bebida com teor alcoólico mais alto do que aquele em que é apreciado de uma maneira mais saborosa faz sentido porque ajuda a evitar que os compostos que dão o sabor à bebida escapem para o espaço livre da garrafa, onde eles se perderiam com a abertura da garrafa.

Vic Cameron, uma consultora independente de uísque, que leciona na Academia de Uísque de Edimburgo, da Escócia, no entanto, à BBC afirma que a maneira como cada indivíduo saboreia a bebida varia bastante, e classificou de "irrelevante" a pesquisa.

"Alguns uísques ficam mais saborosos com um pouco de água, mas outros não", disse. "É uma coisa tão subjetiva. É um gosto pessoal, individual".