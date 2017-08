Perdeu o eclipse solar? Veja como foi o fenômeno pelo mundo

A Lua encobriu o Sol na tarde desta segunda-feira (21) nos Estados Unidos, durante o primeiro eclipse solar total visto de costa a costa no país em 99 anos. O fenômeno também pôde ser visto, parcialmente, em 15 Estados brasileiros.

O acontecimento nos Estados Unidos demorou uma hora e meia para percorrer o céu desde a costa do Pacífico, onde começou às 10h15 (horário local, 14h15 de Brasília), até a do Atlântico, onde acabou por volta das 14h45 (horário local, 15h45 de Brasília).

No Brasil, o fenômeno começou por volta das 16h e terminou às 18h (horário de Brasília), mas só pôde ser melhor observado nas regiões Norte e Nordeste do país.

Levando em consideração apenas as capitais brasileiras, as melhores vistas foram em Natal, Boa Vista, Belém, São Luís, Fortaleza e Macapá. Nestes lugares, o céu ficou entre 36% e 40% mais escuro durante alguns minutos da tarde de hoje.

21.ago.2017 - Potiguar tira foto de eclipse parcial do sol, visto do Parque da Cidade, em Natal, Rio Grande do Norte. No Brasil, o fenômeno pode ser melhor observado nas regiões Norte e Nordeste

Follow the moon's shadow across the Northern Hemisphere in this loop from #GOES16! See more #SolarEclipse imagery @ https://t.co/1oNaGe1dLN pic.twitter.com/

