Acredite! Cães reagem mais quando recebem atenção humana que ao ganhar comida

Luke Wolagiewicz / The New York Times Os pesquisadores britânicos monitoraram as expressões faciais dos cães e encontraram cachorros muito mais expressivos diante da atenção de seus donos

Em um novo estudo, pesquisadores britânicos monitoraram as expressões faciais dos cães --particularmente o músculo que se eleva na parte interna das sobrancelhas e faz seus olhos parecerem maiores-- enquanto uma pessoa prestava atenção neles, ou enquanto se virava, às vezes segurando comida, às vezes, não.

Os cachorros eram muito mais expressivos quando a pessoa lhes dava atenção. A comida não parece fazer diferença, de acordo com o estudo, publicado na revista científica "Scientific Reports". Os cães também punham a língua para fora e latiam mais quando recebiam atenção, em comparação aos momentos em que eram ignorados ou estavam sendo alimentados.

"Isso simplesmente mostra que cachorros produzem mais movimentos faciais (mas não diferentes) quando alguém está olhando para eles", disse Juliane Kaminski, pesquisadora do estudo e professora da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra.

Essa deve ser uma boa notícia para qualquer amante dos cães que ache que o "totó" só se preocupa com a comida que você lhe dá, disse Brian Hare, professor e diretor do Centro de Cognição Canina da Universidade de Duke, que não participou do estudo.

Hare disse que o estudo também deve servir como lembrete de que os seres humanos respondem involuntariamente às ações de seus animais de estimação. Características físicas, como o comprimento do focinho e o contato visual, influenciam como nos sentimos em relação a eles, afirmou. "De fato, isso reflete o modo no qual nossas interações ocorrem com nossa própria espécie."

Esse tipo de informação pode ser útil, por exemplo, para a escolha de possíveis cães de serviços e na decisão de adotar um filhote, acrescentou ele.