As minúcias do golpe e a montanha-russa com Trump

Primeira suplente, Eudócia herdará o posto de Rodrigo Cunha (Podemos), que foi eleito vice-prefeito em outubro na chapa de JHC.

Na última quinta-feira (31), saiu no Diário Oficial sua aposentadoria "pela regra voluntária" do cargo de analista legislativo "com proventos integrais". Ela recebia —e continuará recebendo— mais de R$ 13 mil brutos por mês como salário-base da Casa.

O título de aposentadoria foi assinado pelo presidente da Assembleia, Marcelo Victor (MDB). Procurado pelo UOL, ele afirmou que não sabia "informar com precisão" o que ela fazia. "[Passou] muito tempo com as atividades fora do órgão, cedida e licenciada", respondeu.

