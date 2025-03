Gleisi assume pragmatismo e vira queridinha do centrão

Um estudo sugere que a nomeação ministerial pode impulsionar ainda mais a carreira política de Gleisi. Segundo pesquisa do cientista político Cesar Zucco, "políticos nomeados para cargos no executivo têm maior probabilidade de concorrer a cargos eletivos do que membros do partido que nunca ocuparam esses cargos", além de terem mais chances de se elegerem.

Em meio às especulações sobre 2026, Toledo avalia que "a missão da Gleisi não vai ser nada fácil", especialmente diante de um cenário econômico desafiador com alta nos preços de produtos básicos.

