A árvore que viu São Paulo ir de vila a megalópole caiu

A perda do chichá representa mais do que a queda de uma árvore centenária. "A gente claramente está perdendo as melhores e maiores árvores da cidade, os bairros que hoje são valorizados porque têm essas árvores, estão perdendo essas árvores, e elas não estão sendo repostas", alertou Toledo, concluindo que "a gente não tem governantes à altura da gravidade desses eventos climáticos extremos que a gente está vivendo."

