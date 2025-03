Caquistocratas de Trump revelam segredos militares em grupo de mensagens

Um assessor da Casa Branca adicionou acidentalmente o jornalista em um grupo no aplicativo Signal que incluía o secretário de Defesa, o agente da CIA, o vice-presidente dos Estados Unidos, entre outras personalidades com acesso 'top secret'. O mais surpreendente é que ninguém no grupo notou a presença de um estranho.

"Como eles discutem isso no Signal e ainda não percebem quem está no grupo? Eles acabaram de desmoralizar a caquistocracia. A caquistocracia já não basta para definir o governo Trump", ironiza Toledo. "Nem o Bolsonaro conseguiu incluir no grupo de WhatsApp, no grupo de Signal, algum jornalista. É fato inédito no mundo", acrescentou.

As mensagens continham informações extremamente sensíveis: "A tal hora, daqui a duas horas, vários caças F-18 vão bombardear em tal posição, no Iêmen. Antes disso, vem uma onda de drones. Eles vão estar com um armamento XYZ", relata Toledo. Essas eram exatamente "as informações que o inimigo queria".

Após a publicação inicial da reportagem, a revista decidiu divulgar a íntegra das conversas, revelando não apenas a negligência com a segurança, mas também limitações intelectuais dos funcionários de alto escalão. Um exemplo destacado foi a intervenção do vice-presidente J.D. Vance, que queria adiar o ataque por achar que o canal de Suez era irrelevante para os EUA.

"O J.D. Vance simplesmente queria adiar o ataque porque, segundo ele, 'só 3% do comércio global com os Estados Unidos passa pelo canal de Suez'", conta Toledo, acrescentando que um assessor teve que explicar ao vice-presidente como funciona a cadeia global de suprimentos.

Após o ataque, que resultou na morte de mais de 50 pessoas, os participantes do grupo enviaram emoji da bandeira e fogo, comemorando terem "conseguido colapsar, destruir o prédio da namorada de um dos rebeldes Houthis", demonstrando insensibilidade com as baixas civis.