Trump declara guerra à baunilha e bagunça comércio mundial

"Vamos importar essa baunilha mais barata que vai estar sobrando lá em Madagascar e vamos exportar para quem? Para os Estados Unidos. Porque o Brasil só tem uma sobretaxa de 10%", exemplifica Toledo, mostrando como as triangulações se tornarão comuns no comércio exterior.

As novas tarifas apresentam contradições inexplicáveis. Enquanto a China recebeu sobretaxa de 44% e a União Europeia mais de 30%, a Rússia permaneceu apenas com os 10% básicos, apesar de exportar cerca de US$ 3 bilhões para os EUA, principalmente em fertilizantes.

O mercado já reage com quedas dramáticas nas bolsas de valores, com as americanas caindo mais que as europeias, brasileiras, chinesas e japonesas, indicando que os próprios EUA serão os maiores prejudicados. "É um tiro no pé, um enorme tiro no pé que já tem consequências. A taxa de juros americana já está caindo, os juros futuros, a previsão do mercado, por reflexo, a taxa de juros do Brasil também já está caindo", diz Toledo.

O JPMorgan, maior banco americano, já publicou relatório afirmando que "estamos à beira de uma recessão" e que o risco "aumentou exponencialmente". Se uma recessão se confirmar, os EUA podem ser forçados a cortar taxas de juros, o que teria efeito cascata global. "A chance de se voltar contra a economia americana é muito grande", conclui o colunista, destacando a imprevisibilidade dos desdobramentos dessa medida que promete redesenhar o mapa do comércio internacional.

