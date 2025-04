Lula pode ganhar com medidas de maior aliado de Bolsonaro

O resultado foi uma "senhora derrota" para o PL: "na urgência, mesmo com a obstrução do PL, foram 361 votos a favor e 10 somente contrários", diz Thais Bilenky. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem demonstrado que "a urgência do PL, do partido do Bolsonaro, não é a urgência que ele tem em relação a essa pauta", completou a colunista.

Como alternativa, o PL agora tenta uma nova estratégia: suspender a ação contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), denunciado com Bolsonaro, com base no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição. Segundo o advogado do PL, Marcelo Bessa, se a Câmara aprovar a suspensão da ação contra Ramagem, isso acabaria assustando a ação de modo geral, beneficiando também o Bolsonaro, ou seja, congelaria o julgamento no Supremo.

No entanto, um ministro do Supremo Tribunal Federal já sinalizou que uma eventual suspensão não se estenderia aos outros réus denunciados com ele e só se aplicaria aos dois crimes cometidos depois da diplomação, não beneficiando Bolsonaro. Segundo Toledo, essa manobra "é só para Bolsonaro ver" e mostra que eles estão com dificuldade de emplacar essa tentativa de anistia.

Enquanto isso, no campo econômico, o governo enfrenta negociações sobre o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, com uma nova proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP), que busca uma nova forma de compensação sem taxar os mais ricos. A escolha de Arthur Lira como relator do projeto, anunciada por Hugo Motta com a presença de Ciro Nogueira, levantou questões sobre a dinâmica política na Câmara.

Fontes da Fazenda indicam que o governo não está preocupado com a tramitação do projeto, considerando que "é um assunto bom para manter cozinhando por mais tempo" e que "nas pesquisas internas aparece como um assunto bom para o governo taxar rico e isentar a classe média". Além disso, há expectativa de que talvez a popularidade do Lula melhore ao longo do ano, ou deixe de piorar e fique menos pior, facilitando as negociações futuras no Congresso.

O cenário político atual pode ser resumido como anistia difícil para Bolsonaro e Lula correndo atrás da sua anistia, pelo menos na opinião pública, com desdobramentos que prometem marcar os próximos meses da política brasileira.