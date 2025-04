Reforma do Código Civil propõe 'tirar a culpa' de advogados

O artigo 944-A também gerou controvérsia ao propor que juízes possam aplicar sanção pecuniária de caráter pedagógico em casos graves. Zanetti critica que "não está claro quando vai dar, quando não vai dar, que casos graves são passíveis de uma multa e em qual valor". Além disso, segundo o texto proposto, essa sanção iria para fundos públicos, como o Ministério Público, e não para a pessoa lesada.

"Ao ler o texto, cabe A e cabe o contrário de A", afirma Zanetti, alertando que isso pode causar problemas sérios na vida das pessoas. Segundo ele, no limite, pode ter um juiz com uma visão muito conservadora que queira aplicar uma sanção de caráter pedagógico numa pessoa por motivos discriminatórios.

Em defesa da reforma, Tartuce argumenta que o Código Civil atual tem mais de 50 anos, contando a partir do momento em que começou a ser proposto nos anos 1970, e está totalmente ultrapassado, sendo urgente uma regulamentação para colocar o direito civil no século XXI. Críticos, no entanto, lembram que os códigos são feitos para durar pelo menos um século, citando como exemplo o Código Napoleônico de 1804, que permanece em vigor na França.

A rapidez com que as mudanças estão sendo aprovadas também preocupa. Em uma reunião da comissão de juristas, quando questionado se o texto em votação era o mesmo distribuído anteriormente, o ministro Luiz Felipe Salomão, presidente da comissão, respondeu: "Não, não, não. Ela já evoluiu bastante, fruto dessa emenda consensual."

Segundo a comissão, a expectativa é que o projeto seja aprovado em até dois anos, após tramitação no Senado e na Câmara. Especialistas, no entanto, alertam para a falta de um estudo de impacto econômico das mudanças propostas, especialmente na área de contratos, o que poderia causar o que Judith Martins Costa chama de "hecatombe econômica".

