Advogados sem culpa, Coca sem baunilha e Tarcísio sem câmera

Para o colunista, a ironia da situação não passa despercebida: "a maior esperança do Bolsonaro, que era a eleição do Trump, se tornar aquilo que vai tirar o Lula do vale da aprovação". Atualmente, a popularidade do presidente brasileiro encontra-se em níveis baixos, mas estáveis. Uma recente pesquisa do Ipec mostrou resultados rigorosamente iguais aos de março e fevereiro, indicando que a aprovação de Lula caiu em janeiro.

O governo Lula parece ciente da necessidade de recuperar apoio popular. Na quinta-feira, realizou um evento fora do Palácio do Planalto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, lotado, chamado "Brasil dando a volta por cima", onde duas mulheres negras, uma com sotaque nordestino, uma com sotaque ?sudestino?, apresentaram os feitos do governo nesses dois primeiros anos, numa tentativa de marcar o início de ?um segundo tempo? e ?o tempo da virada?.

Enquanto isso, a oposição enfrenta dificuldades em sua própria agenda política. O PL (Partido Liberal), de Jair Bolsonaro, tem encontrado obstáculos para aprovar um projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na quarta-feira, houve o grande teste desta estratégia quando o PL tentou obstruir a votação da urgência do projeto de reciprocidade econômica, que permite ao Brasil retaliar parceiros comerciais que impõem taxas indevidas - justamente pensando nas medidas de Trump.

O resultado foi uma "senhora derrota" para o PL: "na urgência, mesmo com a obstrução do PL, foram 361 votos a favor e 10 somente contrários", diz Thais Bilenky. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem demonstrado que "a urgência do PL, do partido do Bolsonaro, não é a urgência que ele tem em relação a essa pauta", completou a colunista.

Como alternativa, o PL agora tenta uma nova estratégia: suspender a ação contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), denunciado com Bolsonaro, com base no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição. Segundo o advogado do PL, Marcelo Bessa, se a Câmara aprovar a suspensão da ação contra Ramagem, isso acabaria assustando a ação de modo geral, beneficiando também o Bolsonaro, ou seja, congelaria o julgamento no Supremo.

No entanto, um ministro do Supremo Tribunal Federal já sinalizou que uma eventual suspensão não se estenderia aos outros réus denunciados com ele e só se aplicaria aos dois crimes cometidos depois da diplomação, não beneficiando Bolsonaro. Segundo Toledo, essa manobra "é só para Bolsonaro ver" e mostra que eles estão com dificuldade de emplacar essa tentativa de anistia.