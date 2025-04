O troca-troca maranhense no governo

A importância do ministério, segundo Toledo, está no controle sobre as concessões de radiodifusão. "Ele tem uma importância particular para os políticos, porque ele é quem comanda a radiodifusão. As emissoras de rádio e televisão saem desta cadeira, as concessões. E para os políticos, ainda mais estados como Maranhão e outros muitos estados, Nordeste, Norte do país", explica.

Bilenky lembra que, apesar da aparente substituição de um deputado maranhense por outro do mesmo partido na pasta das Comunicações, há uma rivalidade entre Juscelino Filho e Pedro Lucas Fernandes, o mais cotado para assumir o ministério. "Ambos da União Brasil, mas vindo de grupos diferentes, porque eles representam seus grupos familiares no estado, que compõem com o governo do estado, porque é assim que a banda toca", diz ela.

A presença maranhense em Brasília era significativa antes da queda de Juscelino. "Você tem o Dino no Ministério da Justiça, o André Fufuca no Ministério dos Esportes, o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações e ainda a Sônia Guajajara do PSOL no Ministério dos Povos Indígenas. Tinha quatro maranhenses em Brasília, em posições de comando", contabiliza Bilenky.

O resultado dessa influência, segundo Toledo, é mensurável: "Ao ponto de, em 2024, o Maranhão estar no topo do ranking de emenda per capita do Brasil inteiro."

A queda de Juscelino Filho, após resistir a inúmeras denúncias, é vista por Toledo como um reflexo da mudança no cenário político brasileiro. "Hoje em dia o cara caiu por denúncia de corrupção. E ninguém, tirando as pessoas que estão mais com foco na política brasiliense, prestaram atenção", diz ele.

O colunista comparou a situação atual com a postura do primeiro governo Dilma Rousseff. "Logo no primeiro ano de governo, ela faz a famosa faxina... E começa a mandar ministro para casa com base na mera notícia de uma denúncia contra o cara. E agora o Lula esperou, conseguiu esperar dois anos e meio praticamente de denúncia na cabeça do Juscelino", opina.