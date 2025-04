Entre PT e PL, Hugo Motta busca própria anistia

O tema ganhou força após tentativas do PL de obstruir votações e suspender processos contra aliados bolsonaristas, como o deputado Alexandre Ramagem. Segundo Bilenky, a proposta está parada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados). "Não teve avanço desde então. Então, eles estão agora nessa pressão", afirma.

Publicamente, Motta tem mantido discrição sobre o assunto, apesar de ter recebido Bolsonaro em uma agenda não divulgada na quarta-feira. "O Mota publicamente ficou quieto, recebeu o Bolsonaro em uma agenda que ele não divulgou na quarta-feira, mas não pôs nada para votar", destaca Bilenky.

Como alternativa ao impasse, uma solução intermediária estaria sendo considerada. "O que se fala muito em Brasília, e, inclusive, se coloca na boca do próprio Hugo Mota, é uma solução meio-termo, que seria algo como diminuir a pena ou defender uma progressão de pena para quem foi condenado pelo 8/1, mas pelos crimes menos sensíveis", explica a colunista. A ideia seria distinguir entre os que foram condenados por atacar o Estado Democrático de Direito e aqueles responsabilizados apenas por danos ao patrimônio público.

O objetivo dessa estratégia, segundo Bilenky, seria "aprovar um projeto que tenha mais tranquilidade para passar na Câmara, para passar no Senado e para o Lula não vetar, porque, no limite, o Lula não sanciona uma anistia. E, aí, a coisa escala para o Supremo Tribunal Federal."

A complexidade da situação aumenta com a ausência temporária de Motta, que viajou para o Japão com o presidente Lula. Em seu lugar, assume a presidência da Câmara o deputado Altineu Cortes, do PL, descrito por Bilenky como "um deputado do PL bolsonarista, que foi o líder do partido totalmente bolsonarista."

Existe a preocupação de que, durante a ausência de Motta, o projeto possa ser colocado em votação. Uma manobra desse tipo poderia gerar ainda mais conflitos. "Pode ser isso, como pode acabar arranjando uma bela de uma encrenca do bolsonarismo, do Bolsonaro com o Hugo Mota", alerta Bilenky, destacando que "é uma jogada de alto risco, porque se ele faz isso, seja combinado ou não, mas pelas costas, na ausência do presidente da Câmara, isso dá argumentos para quem está em cima do muro."