Glauber Braga toma 'chega pra lá' dos emendadores do centrão

O relator do caso no Conselho de Ética é o deputado Paulo Magalhães (União Brasil-BA), que em 2001 foi acusado de agredir um jornalista na própria Câmara. Entre os parlamentares que votaram pela cassação estão figuras controversas como Alexandre Ramagem, investigado por tentativa de golpe, e Marcos Pollon, articulador do movimento pró-armas.

"Ele comprou briga com quase todos os colegas, especialmente com o Arthur Lira, que era o grande piloto das emendas", explica Thais Bilenky, contextualizando o isolamento político de Braga.

A origem do processo parece estar mais relacionada à atuação de Braga contra o esquema de distribuição de emendas parlamentares. Em 2024, o deputado questionou publicamente se havia pressão indevida do então presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre as emendas de comissão, que se tornaram "herdeiras do orçamento secreto". Essa denúncia levou a uma investigação pela Polícia Federal e ao congelamento de mais de 4 bilhões em emendas de comissão pelo ministro Flávio Dino.

Após a aprovação do relatório pela cassação, Braga iniciou uma greve de fome e passou a dormir na Câmara. Recentemente, o presidente da Casa, Hugo Mota, anunciou um acordo que garante ao deputado 60 dias para exercer sua defesa após a deliberação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"Sobrepõe a vingança contra quem denunciou uso político das emendas parlamentares a quem manda matar uma vereadora", diz José Roberto de Toledo, comparando a celeridade do processo contra Braga com a lentidão do caso de Chiquinho Brazão, deputado acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco.

O episódio evidencia as prioridades e mecanismos de poder na Câmara dos Deputados, especialmente quando um parlamentar enfrenta a estrutura consolidada do centrão e questiona a distribuição de recursos públicos.