Cartórios vão ganhar mais com novo Código Civil, e você paga por isso

Outra alteração significativa diz respeito aos divórcios e dissoluções de união estável, que atualmente podem ser feitos em cartório apenas se forem consensuais. Com o novo texto, esse procedimento poderia ser realizado "mesmo unilateralmente", sem a necessidade de acordo entre as partes. O mais alarmante é que a proposta permite que até mesmo a guarda de filhos menores seja definida em cartório, retirando do Judiciário uma responsabilidade tradicionalmente sua.

Quando questionado sobre essas mudanças, o relator geral do texto no Senado, Flávio Tartuce, defendeu que as alterações "desburocratizam" e apenas consolidam práticas já adotadas pelos tribunais. "Ah, mas sempre é possível recorrer ao Judiciário se houver algum problema", respondeu Tartuce quando questionado sobre a retirada de uma "camada de proteção importante".

"Isso onera, sobretudo, a população de mais baixa renda", aponta Bilenky sobre a obrigatoriedade de escritura para qualquer imóvel, independentemente do valor. José Roberto de Toledo ironizou a justificativa da desburocratização: "Você levar alguma coisa para o cartório e desburocratiza. Essa é nova, né? Isso realmente é original."

Apesar de Tartuce afirmar que algumas dessas propostas não foram ideias da comissão, mas de "entidades" não especificadas, a colunista do UOL lembrou que existe uma "bancada de deputados e senadores que são donos de famílias donas de cartórios", além de um "lobby organizado dos cartórios" que atuaria nos bastidores.

O novo Código Civil já foi apresentado oficialmente, com autoria do senador Rodrigo Pacheco, em um evento que contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal, do governo Lula e dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. A expectativa é que a comissão temática para debater o texto no Senado seja instalada em breve, começando formalmente a tramitação de uma legislação que, tradicionalmente, é feita para durar um século.

