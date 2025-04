Cartórios, China e a grande Faria Lima

Esta é a newsletter A Hora. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email todo sábado. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.



O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) enfrenta um processo de cassação que avança rapidamente na Câmara dos Deputados após denunciar esquemas de distribuição de emendas parlamentares.

O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.

O caso remonta a abril de 2024, quando Braga se envolveu em um confronto físico com um militante do MBL (Movimento Brasil Livre) no saguão da Câmara. Esse episódio, caracterizado como "empurrão" ou "chute", foi o motivo formal para o processo disciplinar contra o deputado.