Oposição 'aposenta' Lula nas redes por causa de crise no INSS

Até a semana passada, o governo conseguia emplacar uma agenda positiva com propostas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação dos super-ricos, medidas com grande apoio popular. Pesquisas internas chegavam a indicar uma possível recuperação na popularidade do governo, que vinha em queda há um ano.

"Quando você está defendendo alguma coisa, como era o caso do governo até a semana passada defendendo a reforma do imposto de renda, você tem um determinado apelo. Agora, quando você ataca e reacende uma rede que já existia, uma sinapse que já existia antes, que é essa conexão que ficou marcada pela prisão do Lula, pela condenação que depois foi desfeita pelo Supremo, você reacende um negócio que já existia e vem com muito mais força", analisa Toledo.

Embora seja cedo para medir o impacto na avaliação do governo, a situação representa claramente um desafio político significativo para a administração Lula. O escândalo surge em um momento em que o Planalto tenta recuperar terreno na opinião pública com propostas econômicas populares, como a reforma do Imposto de Renda.

Os próximos dias serão decisivos para verificar se o governo conseguirá retomar o controle da narrativa, explicando que as investigações foram iniciadas pela própria gestão atual, ou se a oposição continuará capitalizando politicamente o caso nas redes sociais, reforçando antigas associações que haviam sido parcialmente superadas desde a eleição de 2022.

