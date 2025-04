Centrão acena para Lula e põe pressão em Bolsonaro

A movimentação ocorre em meio a uma reconfiguração do chamado "centrão", agora sob nova liderança na Câmara dos Deputados com Hugo Motta (Republicanos), que substitui Arthur Lira (PP) na articulação política com o Planalto.

Nas últimas semanas, Lula tem promovido uma série de encontros estratégicos com parlamentares. "Ele levou uma grande comitiva para o Japão e para a Ásia, em que foram os presidentes da Câmara e do Senado, ex-presidentes da Câmara e do Senado, vários deputados", detalha Bilenky.

Durante o jantar com Motta, Lula reafirmou sua intenção de concorrer à reeleição em 2026. "O jantar com o Hugo Motta, em que Lula disse que era candidatíssimo em 2026, falou que a saúde dele estava bem, que ele estava firme nessa intenção", relata a colunista do UOL.

José Roberto de Toledo destaca a mudança de cenário: "A relação com a cúpula do Congresso mudou. Melhorou nesta segunda metade do governo. Eles estão muito mais próximos."

Essa aproximação já mostra resultados práticos. Na última reunião semanal de líderes conduzida por Hugo Motta, o PL e o Novo ficaram isolados na defesa da pauta da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Como consequência, o projeto não entrará na pauta da próxima semana, representando mais uma derrota para a base bolsonarista.

Enquanto isso, Bolsonaro enfrenta crescentes dificuldades. Além de sua inelegibilidade e do fato de ter se tornado réu, o ex-presidente tem encontrado resistência do próprio centrão a suas estratégias de sucessão. "Tem uma pressão evidente do centrão para ele apoiar o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o Bolsonaro não tem acenado para essa possibilidade", explica Bilenky.