Novo Código Civil propõe mais direitos para os mortos

O projeto também propõe a criação de um livro de direito digital para regulamentar o universo da internet, incluindo questões como o uso de imagem e voz de pessoas falecidas com inteligência artificial. A colunista cita o caso polêmico da propaganda da Volkswagen que usou deepfake para recriar a imagem e voz da cantora Elis Regina cantando com sua filha, Maria Rita.

Pela proposta, esse tipo de uso seria permitido se "a pessoa retratada deixar autorizado que isso seja feito, ou se os seus herdeiros diretos, cônjuges de filhos, autorizarem", explica a jornalista, acrescentando que seria necessário respeitar algumas balizas, como não distorcer as posições que a pessoa defendia em vida.

Toledo questiona se o inverso também seria possível: "Eu posso deixar por escrito dito que eu não quero que usem a minha imagem depois de morto ou a minha voz?", ao que Bilenky responde afirmativamente. A colunista ressalta o desafio de regular esse tema para pessoas que já faleceram antes da era da inteligência artificial. "Até anteontem não tinha inteligência artificial para criar nada. Então tem toda geração que já morreu submetida a isso", destaca.

De acordo com Bilenky, Rodrigo Pacheco, está muito otimista quanto à aprovação do projeto, afirmando que o texto proposto pela comissão de juristas sofrerá poucas alterações no Senado. "A tendência, segundo ele, é que passe sem grandes aventuras e emoções", afirmou. Se aprovado no Senado, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados, podendo se tornar lei ainda este ano.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.