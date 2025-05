'Arenão Brasil' dá mais votos para Lula do que PT na Câmara

De acordo com o levantamento apresentado, a soma dos votos do PP e União Brasil em apoio ao governo Lula chegou a 31 mil, superando os 29 mil votos do PT. "O Arenão Brasil, fruto dessa reunião dos partidos que vieram da Arena, é o maior partido da base de sustentação do Lula na Câmara dos Deputados. Ele deu mais votos ao governo nesses dois anos e meio do que o PT deu. Em números absolutos", destaca Toledo.

Um dado surpreendente é que, apesar do posicionamento de oposição declarado por líderes como Ciro Nogueira, presidente do PP, o partido demonstrou um alto índice de governismo nas votações. "O que o Ciro Nogueira diz, ele não faz. O partido dele deu 76% dos seus votos seguindo a orientação do líder do governo. Se isso é ser oposição, eu não sei o que é ser governista", comenta o colunista.

Thais Bilenky, ao analisar o evento de lançamento da federação, observou contradições interessantes: "Eles deram uma roupagem para essa federação, uma roupagem de oposição, independente, seja lá o nome que for. E, no entanto, os números mostram outra coisa".

O levantamento revela ainda a taxa de governismo de outros partidos importantes: o PSD do Kassab com 82%, o Republicanos com 79% e até mesmo o PL de Bolsonaro, que votou com o governo em 32% das ocasiões. Já o PDT, que tem ministério no governo, entregou apenas 4,7% do total de votos favoráveis ao governo, apesar de sua alta fidelidade (91%).

Quando questionada sobre o futuro eleitoral do "Arenão Brasil" em 2026, Bilenky destaca a complexidade da situação: "É um partido, uma federação com muitos interesses e boa parte deles divergentes. Então, a mesma dificuldade que eles tiveram para formar a federação, eles vão ter para definir as eleições".

Apesar das críticas à articulação política do governo, os números mostram certa estabilidade na base: "O governo é menos fraco e menos ruim de articulação do que o noticiário talvez faça transparecer", conclui Toledo. Porém, ele ressalta que essa taxa de governismo é alta também porque o governo escolhe cuidadosamente quais projetos leva à votação, evitando aqueles em que poderia ser derrotado.