Alcolumbre se inspira em Barroso para reduzir penas do 8/1

Para Toledo, essa iniciativa representa uma solução que pode interessar a diferentes poderes: "Tem uma tentativa aqui de você fazer uma solução via Congresso que, na verdade, interessa ao Supremo, ao governo e ao Congresso também." No caso do ministro Alexandre de Moraes, que tem mantido posição inflexível nos julgamentos, seria o melhor dos mundos, pois "mantém a imagem dele de durão, não cede um centímetro, ganha onde tinha que ganhar, que era na votação do plenário do Supremo, mas tem uma solução política que acomoda os interesses da oposição."

Quando questionada sobre as perspectivas para o ex-presidente Bolsonaro diante desses desdobramentos, Bilenky é direta: "Não teve notícia boa. Muito pelo contrário, né?"

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.