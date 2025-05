INSS: governo estuda crédito extraordinário para ressarcir aposentados

O escândalo também atinge uma base política importante para Lula: "Essa crise afeta uma base que é a base inaugural do Lula, a base sindical. Tem o irmão dele na vice-presidência de um dos sindicatos", observa Bilenky, acrescentando que se trata de "um retrato de corrupção à moda antiga".

Por outro lado, caso o governo opte pelo ressarcimento voluntário, "é uma coisa que o governo até pode tentar faturar politicamente", avalia a colunista. Toledo complementa que a discussão sobre justiça "é superior até à discussão política" e lembra: "Esses desvios começaram no governo Bolsonaro. Quem fez a investigação foi o governo Lula, as instituições do governo Lula".

Para Bilenky, o tempo é um fator crucial: "Quanto mais demorar para agir, pior vai ser. As redes sociais estão aí sem monitoramento nenhum. Correios soltos, todas as versões possíveis envolvendo o Lula, irmão do Lula e etc., já estão pegando. Então, o governo tem que agir."

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.